Coronavirus Berrlin: Debatte um Mundschutzpflicht

Nach wie vor sind viele Menschen verunsichert über mögliche Ansteckungsgefahren mit dem Coronavirus im Alltag. Kann ich mich beim Vorbei-Joggen anstecken? Wie ist das mit Oberflächen? Und was bringen Masken? Die wichtigsten Antworten für Sie im Video!

In Berlin wird angesichts der Corona-Pandemie darüber diskutiert, ob es eine Maskenpflicht geben soll. Die Meinungen sind kontrovers.

Corona in Berlin

Corona in Berlin Coronavirus: Debatte um Mundschutzpflicht in Berlin

Berlin. Angesichts der Ausbreitung des Coronavirus wird in Berlin über eine Pflicht zum Tragen von Mundschutz nach dem Vorbild Österreichs diskutiert. Politiker von SPD und AfD plädierten am Dienstag für einen solchen Schritt, um Menschen besser vor der Übertragung von Sars-CoV-2 zu schützen. Auch die FDP hält das für vorstellbar, verwies aber darauf, dass selbst einfachster Mundschutz für viele Mensch derzeit nicht zu bekommen ist. Linke und Grüne sind gegen derartige Zwangsmaßnahmen, wie sie als erste Stadt Deutschlands nun Jena ankündigte.

Die aktuellen Entwicklungen zum Coronoavirus in Berlin lesen Sie bei uns im News-Blog

In einem Antrag für das Abgeordnetenhaus fordert die AfD-Fraktion eine Vorschrift zum „Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes in den öffentlichen Räumen“. Der Senat müsse alles für eine Verfügbarkeit solcher Masken tun. „Damit können wir die Verbreitung des Virus nicht stoppen, aber deutlich spürbar eindämmen“, so der Sprecher für Gesundheit der AfD-Fraktion, Herbert Mohr.

Thomas Isenberg (SPD): Österreich kann ein Vorbild für Berlin sein

Auch der gesundheitspolitische Sprecher der SPD-Fraktion, Thomas Isenberg, hält das für sinnvoll. „Ich verstehe sehr gut, dass Österreich oder aber Kommunen wie Jena mit einer Maskenpflicht vorpreschen. Das kann auch ein Vorbild für Berlin sein“, sagte er am Dienstag. „Wir müssen alles tun, um Ansteckungsgefahren so gering wie möglich zu halten. Notfalls hilft es, auch eine Stoffmaske zu tragen, um beispielsweise beim Einkaufen andere vor Tröpfchen beim Sprechen oder Husten zu schützen.“

Aus Sicht des FDP-Gesundheitspolitikers Florian Kluckert ist eine Mundschutzpflicht grundsätzlich sinnvoll, allerdings im Moment schlecht umsetzbar. Denn Masken seien ja in Europa kaum zu bekommen. „Ich appelliere dennoch an Menschen, die eine Maske oder einen Mundschutz haben, diesen im Supermarkt, beim Arzt oder in der U-Bahn auch zu tragen“, sagte er.

Wolfgang Albers (Linke): Maskenpflicht für alle ist unsinnig

Der Linke-Gesundheitspolitiker Wolfgang Albers dagegen hält eine Maskenpflicht für alle für „unsinnig“. Sinnvoll sei ein Mund-Nasen-Schutz, wie auch das Robert-Koch-Institut betone, allenfalls für Infizierte, um deren Ansteckungspotenzial zu reduzieren. „Zudem wäre eine solche Anordnung öffentlich kaum durchsetzbar, logistisch kaum zu bewältigen und von wem eigentlich zu bezahlen?“, so Albers.

31.03.2020: Ein Läufer und ein Spaziergänger im Regierungsviertel am Spreeufer. Foto: Kay Nietfeld / dpa

30.03.2020: Ein Gabenzaun für Bedürftige in Berlin. Foto: Sean Gallup / Getty Images

30.03.2020: Blick auf die Hallen 25 und 26 auf dem Messegelände. Das Messegelände ist der Standort für ein Covid-19-Behelfskrankenhaus. Foto: Jörg Carstensen / dpa

30.03.2020: Der Platz vor der Mercedes-Benz-Arena in Friedrichshain ist menschenleer. Foto: Bernd von Jutrczenka / dpa

29.03.2020: Passanten spazieren vor dem Berliner Dom und dem Alten Museum durch den menschenleeren Lustgarten. Foto: Carsten Koall / dpa



29.03.20200: Die Straße des 17. Juni bleibt am Morgen fast komplett leer. Foto: Fabian Sommer / dpa

28.03.2020: Auf der Partymeile "RAW Gelände" sind am Sonnabendabend alle Clubs und Bars geschlossen und nahezu keine Menschen unterwegs. Foto: Christophe Gateau / dpa

28.03.2020: Ein Paar auf dem Tempelhofer Feld. Foto: Adam Berry / Getty Images

28.03.2020: Spaziergänger im Grunewald. Foto: Sean Gallup / Getty Images

28.03.2020: Besucher im Gleisdreieck-Park. Foto: Adam Berry / Getty Images



28.03.2020: Ein Einsatzfahrzeug der Polizei auf dem Tempelhofer Feld. Foto: Adam Berry / Getty Images

28.03.2020: Eine Polizeistreife fährt durch den Treptower Park und fordert die Menschen auf, die Wiese zu verlassen. Foto: Paul Zinken / dpa

28.03.2020: Der Wochennmarkt an der Yorckstraße. Foto: ODD ANDERSEN / AFP

27.03.2020,: Auf der Frankfurter Allee steht eine Hinweistafel mit der Aufschrift ""Mit d. Rad zur Arbeit schützt vor Infektion #FlattenTheCurve". Foto: Christophe Gateau / dpa

27.03.2020: Vor einem Imbiss in Berlin-Mitte sind die Stühle hochgestellt. Das Touristische Leben rund um den Checkpoint Charly ruht während der Corona-Krise. Foto: Michael Kappeler / dpa



27.03.2020: Eine Luftaufnahme der Gedächtniskirche. Foto: Sean Gallup / Getty Images

26.03.2020: Menschenleer ist der Hackesche Markt am Abend. Hier befindet sich eigentlich ein touristischer Hotspot, der von zahlreichen Menschen bevölkert ist. Die Gaststätten, Cafes und Bars sind geschlossen oder dürfen wegen der Corona-Epedemie nur noch Essen zum Mitnehmen anbieten. Foto: Jens Kalaene / dpa

26.03.2020: Selbst zur Rush Hour um 18 Uhr ist die U-Bahn Station Friedrichstraße leer. Während der Coronakrise fahren wenig Menschen mit den Öffentlichen Verkehrsmitteln. Foto: Annette Riedl / dpa

27.03.2020: Eine Kassiererin arbeitet in einem Supermarkt hinter Plexiglasscheiben. Foto: JOHN MACDOUGALL / AFP

25.03.2020: Der menschenleere Gendarmenmarkt in der "Blauen Stunde". Foto: Britta Pedersen / dpa



26.03.2020: Die Budapester Straße vor der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche bleibt am Morgen fast leer. Foto: Fabian Sommer / dpa

24.03.2020: Polizisten gehen durch die Fußgängerzone Wilmersdorfer Straße. Foto: Britta Pedersen / dpa

25.03.2020: Kunden stehen Schlange vor einem Supermarkt an der Annenstraße in Mitte. Foto: Sean Gallup / Getty Images

25.03.2020: Trotz maximal acht Grad Außentemperatur, geht ein Sportler zum Schwimmen in den kalten Weissensee. Während der Coronakrise versucht er sein Immunsystem fit zu halten. Die Schwimmhallen haben geschlossen. Foto: Annette Riedl / dpa

25.03.2020: Fahrgäste der BVG am Bahnhof Friedrichstraße. Foto: JOHN MACDOUGALL / AFP



25.03.2020: Ein einzelner Mann sitzt im Amphitheater des Mauerparks. Foto: Jörg Carstensen / dpa

25.03.2020,: Am Haus der Kulturen der Welt hängt ein Banner mit der Aufschrift "Haltet zusammen mit ein bisschen Abstand". Foto: Britta Pedersen / dpa

23.03.2020: Neues Graffito am Mauerpark in Prenzlauer Berg: Gollum aus „Der Herr der Ringe“ hält eine Klopapier-Rolle in der Hand. Foto: Maja Hitij / Getty Images

23.03.2020: Pia Fischer, Textilkünstlerin, näht in ihrem Geschäft in Berlin-Schöneberg Schutzmasken. Die Textilkünstlerin, die normalerweise Kleider und Accessoires herstellt, näht nun Schutzmasken und verkauft diese vom Fenster ihres Geschäfts. Foto: Christoph Soeder / dpa

23.03.2020: Der verlassene Eingangsbereich zum Club Berghain. Der Techno-Club ist wegen des Versammlungsverbotes in Folge der Ausbreitung des Coronavirus geschlossen. Foto: Britta Pedersen / dpa



23.03.2020: Auf der Scheibe eines Restaurants steht "#staythefuckhome" (Bleib verdammt noch mal daheim). Foto: Carsten Koall / dpa

23.03.2020: Musikalische Pause am Spree-Ufer. Foto: Sean Gallup / Getty Images

23.03.2020: Zwei Männer machen Sport am Landwehrkanal. Foto: David Gannon / AFP

23.03.2020: Nur wenige Passanten befinden sich vor dem Charlottenburger Schloss. Foto: Maurizio Gambarini / FUNKE FotoServices

23.03.2020: Kunden warten mit Sicherheitsabstand vor einem Berliner Supermarkt. Foto: Maurizio Gambarini / FUNKE FotoServices



23.03.2020: Einsatzkräfte der Polizei am Breitscheidplatz. Foto: Maurizio Gambarini / FUNKE FotoServices

23.03.2020: Jogger laufen am Morgen durch den Volkspark Schöneberg. Sportliche Betätigungen sind trotz der Ausgangsbeschränkungen weiterhin erlaubt. U Foto: Kay Nietfeld / dpa

23.03.2020: Ein einsamer Jogger auf der Museumsinsel. Foto: ODD ANDERSEN / AFP

23.03.2020: Eine fast leere S-Bahn. Foto: ODD ANDERSEN / AFP

23.03.2020: Die Budapester Straße in der City West am Montagmorgen.



23.03.2020: Polizisten im Tiergarten. Foto: ODD ANDERSEN / AFP

23.03.2020: Der Bahnhof Zoo am Montagvormittag. Foto: ODD ANDERSEN / AFP

23.03.2020: Kunden stehen mit Abstand voneinander auf einem Parkplatz an einem Lebensmitteldiscounter an. Foto: Jens Kalaene / dpa

23.03.2020: Mediziner stehen am Krankenhaus Köpenick am Eingang des Ambulanten Diagnostikzentrum der Abklärungsstelle für das Coronavirus. Foto: Britta Pedersen / dpa

23.03.2020,: In einem Schaufenster macht ein Schriftzug "Toilettenpapier - Belieferung ab 10 Pakete nach telefonischer Vereinbarung oder per Mail" Werbung zur Lieferung von Toilettenpapier. Wegen Hamsterkäufen war in einigen Supermärkten zeitweise Toilettenpapier vergriffen. Foto: Britta Pedersen / dpa



23.03.2020: "Unnötige Wege & Kontakte vermeiden! #stay@home" steht auf einem Hinweisschild an der Straße an der Urania. Foto: Kay Nietfeld / dpa

19.03.2020: Sicherheitskräfte der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) stehen am Eingang zum U-Bahnhof am Alexanderplatz. Aufgrund der Corona-Krise ist der Alexanderplatz weitgehend menschenleer. Foto: Michael Kappeler / dpa

18.03.2020: Der Pariser Platz vor dem Brandenburger Tor am Morgen gegen 9.15 Uhr. Foto: Kay Nietfeld / dpa

19.03.2020: Vor allem bei Touristen ist der Checkpoint Charlie beliebt. Durch die Corona-Krise zeigt er sich komplett verwaist. Foto: Sean Gallup / Getty Images

20.03.2020: Zwei Männer trainieren im Volkspark Wilmersdorf an einer mit Absperrband gesperrten Fitnessanlage. Foto: Christoph Soeder / dpa



18.03.2020: Das KaDeWe mit verschlossenen Türen. Foto: Michael Kappeler / dpa

18.03.2020: Nur wenige Menschen sind in der Haupthalle des Flughafens Tegel zu sehen, wo sich sonst dichtgedrängt die Reisenden zu den Flugsteigen begeben. Foto: Wolfgang Kumm / dpa

18.03.2020: Während die Bars geschlossen sind, sitzen Menschen vor den Spätkaufs am Ostkreuz. Foto: Christophe Gateau / dpa

19.03.2020: Mit Abstand stehen Passanten in der Schlange vor einem Obst- und Gemüsestand auf dem Wochenmarkt im Berliner Stadtteil Friedenau. Foto: Kay Nietfeld / dpa

19.03.2020: Apothekerin Bettina Schwidetzky bedient zum Schutz vor dem neuartigen Coronavirus hinter einer Plexiglasscheibe ihre Kundschaft. Foto: Kay Nietfeld / dpa



19.03.2020: Mit Mundschutz gehen Mutter und Sohn durch die Schlossstraße im Berliner Stadtteil Steglitz. Foto: Kay Nietfeld / dpa

19.03.2020: Der Eingang zur Technischen Universität (TU) ist mit Flatterband abgesperrt. Auch für die wissenschaftlichen Mitarbeiter an den Unis der Hauptstadt wird größtenteils das Arbeiten in den Gebäuden der Universität gestoppt. Foto: Michael Kappeler / dpa

19.03.2020: Freiwillige Helfer von "Laib und Seele", einer Aktion der Berliner Tafel, des RBB und der Kirchen, sortieren Essenspakete für Bedürftige in der Passionskirche. Die Berliner Tafeln versuchen, mit einem Krisenplan die Unterstützung der Bedürftigen während der Coronavirus-Pandemie weiterzuführen. Foto: Fabian Sommer / dpa

19.03.2020: Auf einem Inforscreen ruft das Land Berlin auf dem Kaiserdamm im Westen der Hauptstadt die Bevölkerung auf: „Reduzieren sie Ihre sozialen Kontakte auf ein Minimum. Helfen Sie einander und seinen Sie solidarisch“. Foto: Michael Kappeler / dpa

18.03.2020: Viele Menschen halten sich in Parks auf, so wie hier im Mauerpark in Prenzlauer Berg. Foto: Maja Hitij / Getty Images



18.03.2020: Ein Schild informiert über die Schließung eines Spielplatzes in Berlin. Foto: Maja Hitij / Getty Images

18.03.2020: Die Autobahn A12 von Berlin Richtung Polen. Foto: ODD ANDERSEN / AFP

18.03.2020: „Ein Rolle Klopapier gegen ein Lächeln“ bietet die 17 Jahre alte Theresa in Berlin an. Foto: BARBARA SAX / AFP

18.03.2020: Nur ein Flugzeug von Eurowings steht auf dem leeren Rollfeld am Terminal E des Flughafens Tegel. Foto: Wolfgang Kumm / dpa

18.03.2020,: Die Rolläden am Karstadt Warenhaus am Kurfürstendamm sind heruntergelassen. Foto: Michael Kappeler / dpa



18.03.2020,: Der vordere Bereich eines BVG-Busses, in dem der Fahrer sitzt, ist mit Flatterband abgesperrt, um die Busfahrer vor dem Coronavirus zu schützen und den Kontakt mit den Passagieren zu minimieren. Foto: Christophe Gateau / dpa

18.03.2020: "Passt auf Euch auf - bis bald" steht auf einer Informationstafel vor dem Columbia Theater, das aufgrund der Corona-Krise geschlossen ist. Foto: Jens Kalaene / dpa

18.03.2020: Kaum Verkehr am Morgen gegen 9.50 Uhr auf der Karl-Liebknecht-Straße. Foto: Kay Nietfeld / dpa

20.03.2020: Kaum Betrieb auf dem Markt am Maybachufer in Neukölln. Foto: ODD ANDERSEN / AFP

19.03.2020: Der Parkplatz vor dem Berliner Großbordell Artemis ist verwaist. Auch Prostitutionsstätten dürfen wegen der Corona-Krise nicht öffnen. Foto: Tobias Schwarz / AFP



19.03.2020: Sterne-Koch Max Strohe grüßt vor seinem Kreuzberger Restaurant Tulus Lotrek eine Frau, die Mahlzeiten abholt. In seinem Betrieb bereitet Strohe Essen vor für Mitarbeiter, die im Gesundheitsbereich arbeiten. Foto: Tobias Schwarz / AFP

20.03.2020: Kunden stehen in einer Schlange vor dem Drogeriemarkt DM am Kurfürstendamm und werden durch das Sicherheitspersonal nur einzeln eingelassen. Foto: Michael Kappeler / dpa

20.03.2020: Ein Schild mit der Aufforderung, einen Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Gästen zu halten, hängt am Bahnhof Zoologischer Garten am Tisch einer Currywurstbude. Foto: Christoph Soeder / dpa

20.03.2020: Ein Geschäft am Flughafen Tegel macht Werbung für Desinfektionsmittel und Atemschutzmasken. Foto: Maurizio Gambarini / FUNKE FotoServices

17.03.2020: Das Schloss Sanssouci ohne Besucher. Foto: Maurizio Gambarini / FUNKE FotoServices



16.03.2020: Verwaiste Cafés an der Simon-Dach-Straße in Friedrichshain. Foto: Maurizio Gambarini / FUNKE FotoServices



„Es ist nichts dagegen einzuwenden, wenn Menschen eigenverantwortlich und freiwillig als Zeichen der Solidarität und zum Schutz anderer einfache Masken tragen“, sagte eine Sprecherin der Grünen-Fraktion. „Das kann zum Beispiel im Supermarkt helfen, wo der Abstand zu anderen nicht immer eingehalten werden kann.“ Professionelle Masken müssten aber dem medizinischen Personal vorbehalten sein. Das sehen angesichts allgegenwärtigen Mangels in Krankenhäusern, Arztpraxen oder Pflegeheimen auch die anderen Fraktionen so.

Berliner Senat noch nicht für Maskenpflicht

Der Senat verfolgt bisher wohl noch keine Überlegungen für eine Maskenpflicht. Innensenator Andreas Geisel (SPD) hatte am Montag im Innenausschuss gesagt: „Gegenwärtig sind mir solche Planungen nicht bekannt.“ So lange es von den Gesundheitsexperten keine entsprechenden Forderungen gebe, „sehe ich solche Erweiterungen nicht“. Allerdings habe es in den letzten zwei Wochen eine erhebliche Dynamik gegeben. „Und ich kann nicht vorhersagen, was in den nächsten zwei Wochen passieren wird.“

Der FDP-Abgeordnete Marcel Luthe verwies auf die Bedeutung einer möglichen Maskenpflicht für das Hochfahren der wegen des Coronavirus und der Ausgangsbeschränkungen weitgehend gestoppten Wirtschaft. Gerade für kleinere Geschäfte könne das die Möglichkeit bieten, wieder zu öffnen und der Insolvenz zu entgehen. Die derzeitigen Ausgangsbeschränkungen müssten so verändert werden, dass Menschen mit einer geeigneten Atemschutzmaske ausgenommen seien, forderte Luthe.

Robert Koch-Institut hält selbstgebastelten Mundschutz für hilfreich

In der Debatte um Masken für alle geht es primär um einfachen Mund-Nasen-Schutz. Den stellen in Berlin inzwischen Nähereien, Theaterwerkstätten oder berufliche Schulen her, immer mehr Bürger nähen sich selbst solche Stoffmasken. Ärzte, Krankenschwestern oder Pfleger benötigen eigentlich professionellere Masken höherer Schutzklassen, behelfen sich oft aber auch mit einfachen Modellen.

Das Robert Koch-Institut hält selbstgebastelten Mund- und Nasenschutz zum Schutz anderer Menschen für hilfreich. „Es hängt vom Material ab“, schränkte RKI-Präsident Lothar Wieler am Dienstag ein. Doch auch ein selbstgebauter Schutz halte Tröpfchen zurück, wenn man huste und niese.

„Hingegen gibt es keine hinreichende Evidenz dafür, dass das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes das Risiko einer Ansteckung für eine gesunde Person, die ihn trägt, signifikant verringert“, schreibt das RKI auf seiner Webseite. Deutlich zu unterscheiden sei einfacher Mund-Nasen-Schutz von den virenabhaltenden Profi-Masken im medizinischem Bereich. Sie können auch die Träger selbst vor Infektionen schützen.

Alle Nachrichten zum Coronavirus in Berlin, Deutschland und der Welt:

Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Coronavirus in Berlin haben wir hier für Sie zusammengetragen. In unserem Newsblog berichten wir über die aktuellen Coronavirus-Entwicklungen in Berlin und Brandenburg. Die deutschlandweiten und internationalen Coronavirus-News können Sie hier lesen. Zudem zeigen wir in einer interaktiven Karte, wie sich das Coronavirus in Berlin, Deutschland, Europa und der Welt ausbreitet. Alle weiteren wichtigen Informationen zum Coronavirus bekommen Sie hier.