Kostenfreies Streaming und E-Learning in Bibliotheken

Berlins Bibliotheken bieten ihre digitalen Angebote in der Corona-Zeit drei Monate lang kostenlos an. Dazu zählen E-Books, Filme, Musik, Lexika und E-Learning. "Gerade jetzt benötigen die Menschen in Berlin die Unterstützung ihrer Bibliotheken, ob zur Bildung oder für Unterhaltungsangebote", sagte Kultursenator Klaus Lederer (Linke) am Dienstag. Die Ausweise für den Verbund der Öffentlichen Bibliotheken (VÖBB) können online gratis gebucht werden. Die Bibliotheken sind noch bis mindestens 19. April geschlossen.

