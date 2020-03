53-jährige Frau in Marzahn getötet: Leiche lag im Hausflur

Berlin. Eine 53-jährige Frau ist in Berlin-Marzahn getötet worden. Ein 33-jähriger Mann wurde kurz nach der Tat am Dienstagmorgen als mutmaßlicher Täter festgenommen, wie die Polizei mitteilte. Die Leiche der Frau war gegen 5.45 Uhr im Hausflur eines Mietshauses an der Borkheider Straße gefunden worden. Weitere Details wurden nicht bekanntgegeben. "Die Umstände und die Auffindesituation deuten auf ein Tötungsdelikt hin", hieß es nur. Der Verdächtige sei noch in der Nähe gefasst worden.

( dpa )