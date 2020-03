Unternehmensgründer im fortgeschrittenen Alter ausgezeichnet

Hamburg. Die Körber-Stiftung hat Unternehmensgründer ausgezeichnet, die sich auch im höheren Alter "im besonderen Maße um die Gesellschaft verdient" machen. Wie die Stiftung am Dienstag in Hamburg mitteilte, ging der Zugabe-Preis 2020 an vier Menschen: Die 75-jährige Elke Schilling aus Berlin wurde für die Gründung einer Hotline gegen Einsamkeit im Alter ausgezeichnet und Gerhard Dust (68) mit seiner Firma Polycare aus dem thüringischen Suhl für die Entwicklung umweltfreundlicher und wiederverwendbarer Baustoffe vor allem für Entwicklungsländer.

Preisträger Bernd Krahl (72) führte mit seiner Firma Ambulanticum Herdecke (Nordrhein-Westfalen) neue Methoden für die Pflege von Menschen mit schweren Erkrankungen ein. Zu den Ausgezeichneten gehört auch Thilo Bode (73), dessen in Berlin ansässige Organisation Foodwatch sich europaweit für den Verbraucherschutz europaweit einsetze. Die Preisträger erhalten je 60 000 Euro.