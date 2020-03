Sparkasse: Beteiligung des Landes an Unternehmen denkbar

Berlin. Der Vorstandsvorsitzende der Berliner Sparkasse, Johannes Evers, hat zur Bewältigung der Corona-Krise auch ungewöhnliche Maßnahmen nicht ausgeschlossen. Dazu gehöre auch, dass sich das Land Berlin möglicherweise an kriselnden Mittelständlern mit guten Fortführungsperspektiven beteilige, sagte Evers am Dienstag. „Ich halte das nicht für ausgeschlossen. Wir werden in dieser Situation außergewöhnliche Maßnahmen und außergewöhnliche Wege beschreiten müssen“, so Evers weiter.

Bislang war über die Möglichkeit, Firmen mittels staatlicher Beteiligung durch die Krise zu helfen, stets im Zusammenhang mit Großkonzernen gesprochen worden. Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hatte die Idee vertreten, dass der Bund sich mit Eigenkapital beteiligen könne, wenn betroffene Unternehmen das sinnvoll und hilfreich fänden.

Evers: Bargeldversorgung an Sparkassen-Geldautomaten sichergestellt

Mit Blick auf sein Geldhaus sagte Evers, die Sparkasse arbeite seit vier Wochen im Krisenmodus. Beratung in den Filialen finde weiter statt, aber vor allem telefonisch sei die Erreichbarkeit verbessert und verstärkt worden. Kunden würden größtenteils besonnen reagieren. An den Geldautomaten sei nur eine „leicht erhöhte Nachfrage“ nach Bargeld festzustellen. „Unsere Geldautomaten sind randvoll und werden am Abend auch immer wieder aufgefüllt“, versicherte Evers.

Vorstand der Berliner Sparkasse, Johannes Evers.

Foto: Maurizio Gambarini

Wegen den zur Bekämpfung der weiteren Ausbreitung des Coronavirus beschlossenen Maßnahmen fragen bei der Sparkasse Unternehmen verstärkt Unterstützung nach. Die Bank bietet gewerblichen Kunden derzeit an, die Tilgung laufender Firmenkredite für bis zu sechs Monate auszusetzen. Zudem hilft die Sparkasse Berliner Unternehmen bei der Beantragung von durch den Bund zur Verfügung gestellten Überbrückungskrediten bei der der Förderbank Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW). Bislang habe es über Firmenkunden der Berliner Sparkasse 1200 KfW-Anträge mit einem Kreditvolumen von rund 400 Millionen Euro gegeben, sagte Evers.

Ausgegebenes Kreditvolumen in 2019 gewachsen

Auf das zurückliegende Geschäftsjahr blickte die Sparkasse zufrieden. 2019 konnte das Geldhaus rund 2800 Berlinern beim Weg in die eigenen vier Wände oder deren Modernisierung begleiten, 300 mehr als ein Jahr zuvor. Das ausgegebene Kreditvolumen im privaten Baugeschäft stieg um 896 Millionen Euro auf 3,66 Milliarden Euro an. „Berliner wollen bauen, es wäre noch schöner, wenn sie auch bauen könnten“, sagte Evers mit erneut Blick auf erneut gesunkene Baugenehmigungen in Berlin. Die Zahl der privaten Girokonten lag konstant bei 1,3 Millionen.

Im Firmenkundenbereich betrug das Kreditneugeschäft 4,99 Milliarden Euro (2018: 4,46 Milliarden Euro), damit stieg der Bestand auf 18,12 Milliarden Euro. Die Anzahl der Firmenkunden stieg um 1300 auf 87.900 Kunden. 103 Millionen Euro konnte die Sparkasse 2019 als Ergebnis abführen. Eine Prognose für das laufende Geschäftsjahr gab Evers angesichts der aktuellen Herausforderungen durch die Corona-Krise zunächst nicht ab.