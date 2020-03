Mit Koffern und Flaschen: Friedrich präsentiert Home-Workout

Berlin. Performance Manager Arne Friedrich von Hertha BSC hält sich in der Corona-Krise auch ohne klassische Sportgeräte zuhause fit. Der frühere Profi des Berliner Fußball-Bundesligisten setzt in seinem Instagram-Programm "Sieben Tage, fünf Workouts" stattdessen auf das eigene Körpergewicht, Flaschen oder Koffer, wie seine veröffentlichten Videos zeigen. "Stay home and stay safe. Seid kreativ und bleibt in Form! Und vergesst nicht die kalte Dusche nach eurem Training", schreibt der 40 Jahre alte Friedrich dazu. Gerade jetzt sei es wichtig, das Immunsystem durch leichte Übungen zu stärken und so die Gesundheit zu fördern.

( dpa )