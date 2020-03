Viel Geld für Bonn aus Berlin

Foto: dpa Picture-Alliance / Markus C. Hurek / picture alliance / Markus C. Hur

Berlin. 19 Jahre nach dem Hauptstadtbeschluss und 16 Jahre nach der Entscheidung für ein Berlin/Bonn-Gesetz entstehen der Bundesregierung aufgrund der Aufteilung auf zwei Regierungssitze noch immer erhebliche Kosten. Im neuen „Teilungskostenbericht“ geben die Bundesministerien für Inneres und für Finanzen die Ausgaben für das Jahr 2019 mit 9,16 Millionen Euro an. Das sind 1,16 Millionen Euro mehr als im letzten Bericht für 2017. Gestiegen sind die Kosten unter anderem für Trennungsgeld an Mitarbeiter, Umzugskostenzuschüsse, Fahrtkosten und Dienstreisen.

Fast 20.000 Mal pendelten Mitarbeiter im Jahr 2019 zwischen der Hauptstadt Berlin und der Bundesstadt Bonn hin und her. Verglichen mit dem Stand von vor zwei Jahren hat die Zahl der Dienstreisen um fast 2500 zugenommen. Die Ausgaben dafür stiegen um 26 Prozent auf 6,7 Millionen Euro. Damit bilden die Dienstreisen der Mitarbeiter den mit Abstand größten Block in den Gesamtkosten der Arbeitsteilung zwischen beiden Städten. Besonders viel pendelten die Beschäftigten der Ministerien, die ihren ersten Dienstsitz offiziell am Rhein haben. Die Ressorts für Verteidigung, Verkehr, Gesundheit, Arbeit, Bildung und Entwicklungshilfe erzeugen dabei den Löwenanteil des Reiseverkehrs.

Die Ministerien erklären in ihrem Bericht das Wachstum mit den vielen Reisen, die aus „projektebezogenen Anlässen“ nötig gewesen seien. Auch wegen diverser Gesetzgebungsverfahren hätten viele Beschäftigte aus Bonn anreisen müssen. Außerdem hätte die Ministerien 2019 deutlich mehr Mitarbeiter als noch 2017. Wegen des „Personalaufwuchses“ vor allem in Berlin sei häufig die Hilfestellung durch Bonner Kollegen notwendig gewesen.

Dass die Kosten für den Shuttle vom Rheinland an die Spree viel stärker gestiegen sind als die Zahl der Reisen begründet die Bundesregierung auch mit der Insolvenz von Air Berlin. In der Folge hätten die Mitarbeiter auf „weniger kostengünstige Linienflüge“ oder auf die Bahn ausweichen müssen. „So kam es nicht nur zu erhöhten Flugkosten, sondern auch zu einer Verlängerung der Dienstreisen und damit zu insgesamt höheren Reisekosten“, heißt es in dem Bericht.

Die Ministerien vor allem mit Sitz in Bonn versuchen mit dem Einsatz von Konferenztechnik und Homeoffice die Zahl der Reisen zu begrenzen und die Kooperation zwischen den Beschäftigten an beiden Standorten zu verbessern. Zudem versuchen sie, ministerielle Kernaufgaben von weiteren Tätigkeiten zu unterscheiden. Nachgeordnete Ämter werden oft in Bonn und Umgebung angesiedelt.

Insgesamt boten die 16 Bundesministerien plus das Bundeskanzleramt 2019 genau 22.150 Vollzeitstellen. Davon arbeiteten in Berlin etwas mehr als 14.000 Personen, in Bonn etwas mehr als 8000. Die Bundesministerien haben über die vergangenen zwei Jahre ihre Mannschaften deutlich aufgestockt. Unter der großen Koalition wurden auch in großem Stil Menschen beim Bund eingestellt.

Rutschbahneffekt hat sich verschärft

Das Plus von fast 2500 Stellen ist aber sehr ungleich verteilt. 2241 davon entstanden in Berlin, wo auch die Ministerien mit erstem Sitz in Bonn die Masse ihres für die politischen Entscheidungen relevanten Personals konzentriert haben. „Jede politische Leitung zieht möglichst viele Mitarbeiter nach Berlin“, sagte der Berliner SPD-Bundestagsabgeordnete Swen Schulz, der sich im Haushaltsausschuss vor allem dem in Bonn sitzenden Bildungs- und Forschungsministerium widmet. Aber auch in der einstigen Bundeshauptstadt im Westen der Republik arbeiten heute das erste Mal seit dem Umzugsbeschluss wieder deutlich mehr Menschen für die Ministerien als in den Vorjahren.

Der so genannte Rutschbahneffekt, der die Verschiebung aus Bonn Richtung Berlin beschreibt, hat sich noch einmal verschärft. Inzwischen sind fast 70 Prozent aller Beschäftigten in Berlin tätig. Vor zwei Jahren waren es etwas unter 67 Prozent, 2015 knapp 64 Prozent. 2000, als der Bundestag gerade nach Berlin gewechselt war, saßen noch mehr als 60 Prozent der Bediensteten im Rheinland. Vor 20 Jahren hatte die engere Bundesregierung auch erst 17.000 Mitarbeiter.

Aus Sicht des Berliner Bundestagsabgeordneten Schulz wird der Trend Richtung Berlin weitergehen. „Der Komplettumzug ist deshalb eine Dauerforderung“, sagt der Spandauer, auch wenn er weiß, dass er mit dem Wunsch wohl an der Bonn-Lobby scheitern wird. Gleichwohl regt er einen Stufenplan für den Umzug an, der vielleicht über zehn Jahre und unter Vermeidung persönlicher Härten für in Bonn sitzende Mitarbeiter gestaltet werden sollte. „Es wird von Bericht zu Bericht deutlicher, dass es unsinnig ist, an der Teilung festzuhalten.“

Der Bericht stellt auch das nach wie vor beachtliche Engagement des Bundes für die Stadt am Rhein dar. Institutionen, die in Bonn bleiben, werden mit rund 50 Millionen Euro gefördert. Darin machen die Kosten für die Überlassung des Campus Bonn an die Vereinten Nationen mit Fast der Hälfte der Summe den größten Einzelposten aus. Hinzu kommt eine Förderung einzelner Projekte in erheblichem Umfang. Allein vom Auswärtigen Amt mitfinanzierte Vorhaben summieren sich auf mehr als 390 Millionen Euro. Darunter sind große Empfänger wie der Auslandssender Deutsche Welle, die Welthungerhilfe oder der Deutsche Akademische Austauschdienst. Diese geben aber dieses Geld nicht alles in der Region Bonn aus.