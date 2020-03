Coronavirus in Berlin Innensenator Geisel kündigt Bußgeldkatalog an

Berlin . Die kurze Pause auf der Parkbank ist erlaubt – das ausgiebige Picknick nicht. So interpretieren Senat und Polizei die seit einer Woche geltende Verordnung zur Eindämmung einer weiteren Ausbreitung des Corona-Virus. Befallen vom Wohnungskoller fragen sich aber mittlerweile etliche Berliner, ob sie wirklich ein Infektionsrisiko darstellen, wenn sie in einem menschenleeren Park stundenlang auf einer Wiese verweilen.

Spätestens seit Montag ist diese Frage auch in der Politik angekommen. Die Kritik an der Linie der SPD-geführten Innenverwaltung kommt dabei aus den eigenen Reihen. „Ich verstehe nicht, warum man sich im Park nicht auf einer Decke niederlassen darf“, sagte der innenpolitische Sprecher der Linke, Niklas Schrader, im Innenausschuss des Abgeordnetenhauses. Entscheidend für das Infektionsrisiko sei nicht die Dauer eines Parkbesuchs, sondern ob die Abstände zu anderen Menschen eingehalten würden. Längere Aufenthalte im Freien sollten wieder erlaubt werden, forderte Schrader. Auch mit Picknickdecken auf Wiesen habe er kein Problem.

Der Grünen-Abgeordnete Benedikt Lux äußerte sich zurückhaltender, forderte aber ebenfalls eine Klarstellung der Verordnung. 15 Minuten auf einer Parkbank müssten erlaubt sein. Der Bevölkerung müsse die Notwendigkeit der Maßnahmen besser begründet werden – mit mehr Polizei. „Ich wünsche mir noch mehr Präsenz“, sagte Lux.

Geisel und Slowik erteilen Anregungen eine Absage

Innensenator Andreas Geisel (SPD) und Polizeipräsidentin Barbara Slowik erteilten den Anregungen der Koalitionspartner eine Absage. „Viele kleinere Zweiergruppen ergeben eben eine riesengroße Menschenmenge und entsprechend ergibt sich auch ein Ansteckungsrisiko“, sagte Geisel. Slowik meinte, der Grundsatz der Verordnung heiße, zu Hause zu bleiben – und nicht, es sich draußen gemütlich zu machen. Wenn viele Tausend Menschen unterwegs seien, könne es eng werden. Der Abstand zur Vermeidung von Infektionen könne dann nicht eingehalten werden

Ob das Tempo, mit dem sich das Virus ausbreite, abnehme, könne man erst Mitte April seriös beurteilen, sagte Geisel. Mit den Ausgangsbeschränkungen werden die Berliner noch eine Weile leben müssen. In der Senatsverordnung wurde hierfür zwar eine Frist bis zum 5. April festgeschrieben. Dabei wird es aber wohl nicht bleiben. „Der gesunde Menschenverstand sagt, dass man davon ausgehen muss, das es eine Verlängerung gibt“, sagte Geisel.

Um eine Grundlage zur Ahndung von Verstößen zu haben, will der Senat laut Geisel am Dienstag über einen Bußgeldkatalog beraten. Möglicherweise solle er in der Sitzung beschlossen werden. Bisher gebe es verschiedene Regelungen für die Ahndung von Verstößen gegen das Infektionsschutzgesetz und die Verordnungen, sagte Geisel. Nordrhein-Westfalen hatte einen solchen Bußgeldkatalog erlassen. Demnach werden zum Beispiel 200 Euro bei unerlaubten Zusammenkünften von mehr als zwei Personen in der Öffentlichkeit fällig.

Der FDP-Abgeordnete Marcel Luthe äußerte in der Ausschusssitzung grundsätzliche Zweifel an der Rechtmäßigkeit der Senatsverordnung. Sie sei nicht verhältnismäßig und behandele Gleiches ungleich. So dürften Fahrradgeschäfte weiterhin geöffnet bleiben, der Autohandel dagegen nicht. „Durch die nebulösen Formulierungen wird eine große Unsicherheit erzeugt, wer eigentlich von welchem Verbot betroffen sein soll“, kritisierte Luthe. Statt die ganze Stadt lahmzulegen, müsse der Senat prüfen, ob und welche milderen Mittel gegen eine weitere Ausbreitung des Virus zur Verfügung stünden, etwa das verpflichtende Tragen von Atemschutzmasken im öffentlichen Raum.

Geisel bezeichnete die Verordnung dagegen als dringend erforderlich und gedeckt durch die Einschätzung von Experten des Robert-Koch-Instituts. „Und sie steht nach Einschätzung des Senats vollumfänglich mit der geltenden Rechtsordnung im Einklang“, sagte Geisel und verwies auf eine Entscheidung des Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg. Dieses hatte die Brandenburger Verordnung, die der Berliner sehr ähnlich ist, nach einer Klage als rechtskonform erachtet.

