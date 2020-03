Berliner Hotels erstrahlen mit Lichtern der Liebe

Berlin. Ein Signal von Hoffnung und Zuversicht senden in den unsicheren Zeiten von Corona, in denen schlechte Nachrichten für die Bürger der Hauptstadt an der Tagesordnung sind – darum geht es laut Christiane Reisberger, Direktionsassistentin des Intercontinental Berlin, bei der Aktion „Lights of Love“ (Deutsch: Lichter der Liebe), die am Montagabend von 20 bis 23 Uhr die Fassaden von drei Berliner Häusern der IHG-Hotelgruppe (InterContinental Hotels Group) in besonderem Glanz erstrahlen ließ.

Hierfür wurden von den Mitarbeitern des Intercontinental an der Budapester Straße, des Crowne Plaza am Potsdamer Platz und des Indigo am Kurfürstendamm die Fenster der Gästezimmer von innen so erleuchtet, dass sie von außen betrachtet ein Herz ergaben. „Endlich mal wieder etwas Schönes“, so Reisberger lachend. Denn gerade die Hotelbranche leidet sehr unter den finanziellen Einbußen durch die Corona-Pandemie und kann deswegen durchaus etwas Aufheiterung vertragen. Nichtsdestotrotz waren auch einige wenige Gäste in der Lage, das Schauspiel zu bewundern. „Wir sind immer noch geöffnet. Wir beherbergen zwar keine Touristen mehr, aber noch vereinzelt Geschäftsreisende, Bauarbeiter und Mitarbeiter von Krankenhäusern.“

Die Idee zu „Lights of Love“ sei vom Crowne Plaza in der serbischen Hauptstadt Belgrad ausgegangen. Von dort nahm das Schauspiel als Zeichen der Hoffnung an Fahrt auf und breitete sich auf viele IHG-Hotels in Europa aus. Weltweit sind dann Häuser im mittleren Osten, Asien, Australien, den USA und Lateinamerika auf den Zug aufgesprungen. Kein Wunder, schließlich hätten die Menschen auf der ganzen Welt mit ähnlichen Problemen in Zusammenhang mit dem Corona-Virus zu kämpfen und bräuchten überall ein bisschen Zuversicht.

Neben der Stärkung des Zusammenhalts in Zeiten der Krise, hat die Aktion laut Reisberger noch ein weiteres Ziel: „Sie richtet sich insbesondere an jene, die an vorderster Front gegen die Ausbreitung von Covid-19 kämpfen“. „Lights of Love“ ist daher durchaus mit dem abendlichen Klatschen für Krankenschwestern und Pflegepersonal zu vergleichen, das auch in Berlin zuletzt an Teilnehmern hinzugewonnen hat.

„Signale wie diese sind wichtig“, ist Reisberger überzeugt, „bei weiterem Bedarf kann die Aktion zum erneuten Mutmachen natürlich wiederholt werden“. Dass dies passieren werde, davon geht sie fest aus, auch wenn es noch keine geplanten Termine gebe. „Unsere Hotels beteiligen sich aber schon zusätzlich an weiteren Maßnahmen“. So hätte das Intercontinental vor kurzem etwa übrig gebliebene Lebensmittel an die Berliner Stadtmission gespendet.

