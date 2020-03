Jugendlicher Räuber von Taxi mitgeschleift: Leicht verletzt

Berlin. Ein jugendlicher Räuber ist in Berlin-Gesundbrunnen von einem Taxi mitgeschleift worden. Der 15-Jährige hatte am Sonntagabend an einem Taxistand in der Schwedenstraße versucht, durch das offene Fenster nach der Geldbörse des Taxifahrers zu greifen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der 55 Jahre alte Fahrer soll daraufhin reflexhaft beschleunigt haben.

Laut Polizei soll der mutmaßliche Räuber bis zur nächsten Straße in der Fensteröffnung gehangen haben. Er soll in das Lenkrad des Fahrers gegriffen und ihn geschlagen haben. Das Taxi fuhr gegen ein geparktes Auto und dann weiter. Schließlich ließ der 15-Jährige von dem Fahrer ab, stürtze und blieb auf dem Mittelstreifen liegen. Der Jugendliche und der Taxifahrer erlitten beide leichte Verletzungen.