Normalität an der East Side Gallery: Vor der Corona-Krise schieben sich Touristen an den Graffiti-Kunstwerken vorbei.

Das öffentliche Leben in Berlin liegt brach, Plätze sind menschenleer. Wir zeigen in einer Vorher-Nachher-Galerie die Veränderungen.

Bilder-Vergleich So hat sich Berlin in der Corona-Krise verändert

Berlin. Vor der East Side Gallery schieben sich die Touristen-Massen an den weltberühmten Graffiti-Kunstwerken vorbei, am Brandenburger Tor bewundern Menschen aus aller Welt die Quadriga, am Alexanderplatz drängen sich die Pendler in die Bahnhöfe: Anfang März zeigt sich Berlin als pulsierende Großstadt. Zu diesem Zeitpunkt ist die Lage in der chinesischen Provinz Wuhan zwar weitgehend bekannt, doch kaum jemand geht davon aus, dass die globale Ausbreitung des Coronavirus auch in Berlin das öffentliche Leben zum Erliegen bringen könnte.

Das Ausmaß der Krise ist weltweit kaum in Worte zu fassen. Umso beeindruckender zeigen Bilder, in welchem Rekordtempo die Pandemie unseren Alltag verändert hat. Die Bildagentur Getty hat in Berlin Foto-Paare zusammengestellt. Sie zeigen prominente Orte und Plätze der Hauptstadt - vor der Corona-Krise und seit der Eindämmungsmaßnahmen. Wischen oder klicken Sie in unseren Vorher-Nachher-Galerien die Bilder hin und her. East Side Gallery Foto: Getty Foto: Getty Brandenburger Tor Foto: Getty Foto: Getty Alexanderplatz Foto: Getty Foto: Getty Mauerpark Foto: Getty Foto: Getty Reichstag Foto: Getty Foto: Getty