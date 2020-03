Berlin . Die Verpackung des Cheeseburgers hebt sich in den Farben Orange und Weiß vom Boden des Hauptbahnhofs ab. Wenn sie nicht im Mülleimer gelandet ist. Ein paar von ihnen fallen heraus und werden dann von den wenigen Menschen, die jetzt noch durch den Hauptbahnhof laufen, platt getrampelt.

Normalerweise bin ich Teil dieser Menge, die achtlos über den Müll hinweg läuft. Erst jetzt fällt mir auf: Wann habe ich eigentlich diesen Dreck einer Fastfood-Kette jemals überhaupt nur bemerkt? Es ist Freitagabend in Berlin. Die große Digital-Uhr im Hauptbahnhof zeigt 21.01 Uhr an. Und es fällt auf, wie sauber alles aussieht. Das Einzige, was in der Eingangshalle vor der Treppe auf dem Boden liegt, ist diese Installation von Cheeseburger-Verpackungen. Nebenan steht auf einer Werbetafel der Spruch „Nah am Leben“.

Am Hauptbahnhof ist nur ein Döner-Laden auf

Normalerweise drängeln die Menschen hier die Stufen der Rolltreppe hinauf. Normalerweise erzeugt das knatternde Geräusch der Trolleys auf dem Boden ein Konzert, das nur mit Kopfhörern zu ertragen ist. Alle haben es sonst eilig. Vor dem Bäcker, am Kassenband bei Rewe, am Bahnsteig. Heute herrscht nahezu Stillstand. Der Grund für diesen Stillstand ist das Coronavirus. Was ist ein Bahnhof ohne Reisende, ein Club ohne Tanzende und ein Restaurant ohne Hungrige? An Orten wie diesen findet das statt, was wir „Gemeinschaft“ nennen. Und innerhalb von vier Wochen läuft das gesamte Leben in den Wohnungen ab: Alle anderen Orte sind einfach nur noch da.

Das einzige Geschäft, das am Hauptbahnhof noch geöffnet hat, ist Fatih Servet Döner. An dem Spieß hängt noch viel Fleisch, es wird wohl für die nächsten Tage reichen. Den zweiten Grill hat der Mitarbeiter nicht einmal erhitzt. „Wissen Sie“, sagt der Verkäufer, „bis Mitternacht arbeiten wir an Wochenenden zu zweit hier, doch jetzt ist halt diese Corona-Scheiße.“ Ich kaufe eine Cola und zahle mit meiner Karte. Als das Kartenlesegerät mich auffordert, den Pin einzugeben, stutze ich kurz und ärgere mich, meinen Durst nicht unterdrückt zu haben. Ist dieser neue unsichtbare Feind jetzt an meinen Händen? Beim Hinausgehen fällt mir ein großer Aussteller ins Auge. Darauf ist ein Plakat zu sehen, das jeden Passanten auffordert, sich die Hände zu waschen.

Es erinnert mich an den ersten Moment, als ich merkte, dass sich unser Leben bald ändern könnte. Es war der 26. Januar, ein Sonntag. An jenem Tag startete die Senatsverwaltung für Gesundheit an Berlins Flughäfen eine Aufklärungsaktion. Airport-Mitarbeiter hängten Plakate mit Informationen über das neuartige Coronavirus auf. Damals waren es Blätter im DINA4-Format. Auch ich dachte damals nicht, dass die Stadt, die niemals schläft, in ein künstliches Koma versetzt wird.

Vor dem Paul-Löbe-Haus gegenüber dem Bundeskanzleramt raschelt ein Blatt, während es langsam auf dem Asphalt fortgetragen wird. Die meisten Menschen verfolgen und befolgen die Maßnahmen zur Eindämmung des Virus – zu Hause bleiben, soziale Kontakt meiden und abwarten. Nur ein Mann Mitte 20 hält sich nicht an die Regeln. Er steht auf dem Platz der Republik und schaut auf die Reichstagskuppel. Sobald sich Schatten bewegen, bewegt er sich mit. Er beschreibt mit seinen Bewegungen einen kleinen Kreis und steht am Ende dieses merkwürdigen Tanzes wieder in der Mitte des Platzes. Er sagt, er habe einen Joint mitgebracht, den wolle er vor dem Reichstag rauchen und dann wieder nach Hause gehen.

Mir fällt auf, dass meine Frage an ihn die gleiche Frage ist, die auch Polizei und Ordnungsamt gerade häufig stellen. Hastig erkläre ich ihm, dass ich ihn nicht maßregeln wollte. Sein Gesicht entspannt sich. Er dreht in seinen Händen die lange Zigarette. Ich frage ihn noch, ob er eigentlich Angst habe, weil doch all diese leeren Orte auch irgendwie gespenstisch wirken. „Nein“, sagt er, „nur davor, dass sein Name in der Zeitung steht“.

Als ich weiterlaufe, spiegelt sich in der Spree der leuchtende Schriftzug der Charité, dem Ort auf den auch gerade so viele Berliner mit Hoffnung und Bangen schauen. Plötzlich spaziert ein Fuchs über die Kronprinzenbrücke. Für Bewohner der Berliner Innenstadt ist ein Fuchs längst keine Besonderheit mehr. Doch wenn ich hier so ganz allein mit diesem Wildtier im politischen Zentrum eines Landes mit 82 Millionen Einwohnern konfrontiert werde, ist das für mich wie ein Wink der Natur. In Venedig, heißt es, kommen die Delfine wieder an den Hafen geschwommen. Als ob sich die Natur im Kleinen bestimmte Orte zurückerobert.

Mittlerweile ist es 22 Uhr. Nicht überraschend: Die Straße des 17. Juni ist leer. Der Fotograf, der mich begleitet, sagt mir gerade zum dritten Mal an diesem Abend seinen Lieblingsspruch: „Die Symmetrie ist die Kunst des kleinen Mannes.“ Und wirklich gibt es ja in Berlin immer wieder diese Orte, die das Bild auf der Kamera in zwei gleiche Hälften einteilen: der Mittelstreifen, die Ost-West-Achse, der große Stern mit dem Park links und rechts. Und dann natürlich das Brandenburger Tor. Ich folge ihm, und ich registriere, dass ich meinen Kopf vor Betreten der Straße weder nach links noch nach rechts gedreht habe. Diese Regel ist vom Virus außer Kraft gesetzt worden.

Wo ist die Warteschlange? Das Berghain, Berlins berühmtesten Club, hat man so auch noch nie gesehen.

Foto: Maurizio Gambarini

Am Großen Stern trinken Julia und Gabor ein Heineken. Sie wollen ihr Abitur in diesem Jahr machen, unter erschwerten Bedingungen, denn die letzten Wochen des Prüfstoffes mussten sie sich selbst aneignen. „Nach dem Stress, den wir jetzt schon hatten, können wir nun ein bisschen durchatmen“, sagt Julia. Die Corona-Krise habe den strikten Klausurenplan der Schüler durcheinandergebracht. Erst vor wenigen Tagen einigten sich die Länder auf ein einheitliches Vorgehen bei den Prüfungen: Sie werden verschoben. In Berlin in den Mai hinein. Böse ist Julia darüber nicht, Gabor nickt auch zustimmend. Weiter.

Es gibt keinen Grund, hier zu sein

An der Zwölf-Apostel-Kirche und der U-Bahn-Station „Kurfürstenstraße“ warten an diesem Abend keine Prostituierten auf Kundschaft. Vorbei am leeren Breitscheidplatz, zum leeren Potsdamer Platz auf dem Weg zum Alexanderplatz. Dort stehen sechs große Einsatzwagen der Polizei. Heimlich wünsche ich mir, die Beamten würden mich fragen, was ich hier zu suchen habe, kurz vor Mitternacht an einem Ort, an dem alles geschlossen ist — und es keinen Grund gibt, hier zu sein. Aber niemand hält mich auf. Dann sehe ich doch einen Hauch Freitagabend-Normalität.

Drei junge Frauen sitzen nebeneinander auf einem Treppenabsatz und fragen mich nach einer Zigarette. Ein Mann von der Reinigungskraft sagt, dass es ruhig sei. Er klingt nicht so, als finde er das schlimm. Er sagt auch, dass die Stadt automatisch sauberer sei: keine zerbrochene Flaschen, kaum Zigarettenkippen, hin und wieder eine Cheeseburger-Verpackung. Und er sagt, dass er froh sei, noch Arbeit zu haben. Und erst in diesem Augenblick fällt mir auf, dass ich zusammen mit den Polizisten und dem Straßenkehrer zu den wenigen ​Berlinern gehöre, die diesen historischen Moment​ dieser Stadt überhaupt mit eigenen Augen erlebt haben. Die ​Einwohner, die sonst das Theater erst mit ihrer gekauften Theaterkarte mit Leben erfüllen und mit ihrem Auto sich in den Kreisverkehr am großen Stern einordnen — sie werden ​​​alle diese leeren Orte in der Nacht nicht selbst zu Gesicht bekommen.

Alle Nachrichten zum Coronavirus in Berlin, Deutschland und der Welt

Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Coronavirus in Berlin haben wir hier für Sie zusammengefasst. Darüber hinaus berichten wir über das Coronavirus in Berlin und Brandenburg aktuell in einem Newsblog.

Die überregionalen News zu Covid-19 können Sie hier lesen. Zudem zeigen wir in einer interaktiven Karte, wie sich das Coronavirus in Berlin, Deutschland, Europa und der Welt ausbreitet.

Alle weiteren wichtigen Informationen zum Coronavirus bekommen Sie hier.