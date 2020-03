Große Trauer um den Neurologen Jörn Kubicki

Der langjährige Lebenspartner von Klaus Wowereit verstarb am Sonnabendmorgen in der Charité an dem Coronavirus.

Berlin. Große Trauer um Jörn Kubicki, den langjährigen Lebenspartner des ehemaligen Regierenden Bürgermeisters Klaus Wowereit (SPD), der am Sonnabendabendmorgen in der Charité an Herzversagen gestorben war, nachdem er mit dem Coronavirus infiziert war. Kubicki, Neurologe an der Charité, wurde nur 54 Jahre alt.

Viele Menschen trauerten am Sonntag mit Wowereit, der derzeit selbst in Quarantäne ist. 30 Jahre lang waren Wowereit und Kubicki ein Paar. Sie kannten sich schon, bevor Wowereit politische Karriere machte. Kubicki hielt sich anfangs im Hintergrund, begleitete Wowereit dann aber oft und gerne zu gesellschaftlichen Anlässen. Zur Christopher-Street-Day-Parade, selbstverständlich, zu den Berlinale-Empfängen oder Theater-Premieren, zum alljährlichen Hoffest des Regierenden Bürgermeisters rund um das Rote Rathaus und zu wichtigen Wahlkampfveranstaltungen. Er war ein freundlicher, ein geschätzter Gesprächspartner und stolz auf seinen Lebensgefährten.

Nach dem Wahlsieg 2006 holte Wowereit ihn mit auf die Bühne, es gibt rührende Fotos von damals. Im Jahr 2015 verunglückte Kubicki dann mit dem Auto schwer und schwebte mehrere Tage in Lebensgefahr. Danach sah man ihn seltener, er blieb tapfer und kämpfte mit der schweren Lungenkrankheit COPD, bis die Corona-Infektion nun zu seinem frühen Tod führte.

In den sozialen Medien wie Twitter und Facebook drückten am Sonntag viele Menschen ihr Beileid aus. Die Magnus- Hirschfeld-Stiftung, die sich für Homosexuellen-Rechte einsetzt, schrieb: „Unser allerherzlichstes Beileid und tiefstes Mitgefühl gelten Klaus Wowereit und seiner Familie.“

Jörn Kubicki, der Mann von Klaus Wowereit, ist verstorben. Unser allerherzlichstes Beileid und tiefstes Mitgefühl gelten Klaus Wowereit und seiner Familie. 😢 pic.twitter.com/USI21Z7nXk — Hirschfeld-Stiftung (@mhstiftung) March 28, 2020

Die Grünen-Bundestagsabgeordnete Renate Künast, die Wowereit und Kubicki seit vielen Jahren gut kennt, twitterte: „Traurige Nachricht. Jörn war gradlinig und aufrichtig. Mein Beileid an Klaus.“

Der Berliner CDU-Landesvorsitzende Kai Wegner schrieb: „Lieber Klaus Wowereit, in diesen schweren Stunden sind meine Gedanken bei dir. Der Verlust Deines Ehemannes schmerzt mich auch. Ich hätte Euch noch so viel gemeinsame Zeit gewünscht...“

Auch die Schöneberger SPD und viele andere kondolierten, der Verlust um einen wunderbaren Menschen wiegt schwer.

Wir trauern um einen wunderbaren Menschen. Jörn Kubicki ist verstorben. Wir senden unser tief empfundenes Beileid an Klaus #Wowereit und Jörns Familie. #rip pic.twitter.com/dwW0pvp9zP — SPD Schöneberg (@SPDSchoeneberg) March 29, 2020

