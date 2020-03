Coronakrise in Berlin: Eine Zentrale für alle Intensivbetten

Berlin. Die Warnung des obersten Seuchenbekämpfers des Landes ist eindeutig. Auch in Deutschland, so warnt Lothar Wieler, der Präsident des Robert-Koch-Instituts, könnte es künftig mehr am Coronavirus schwer erkrankte Menschen als Beatmungsplätze geben. Berlins Krankenhäuser bereiten sich seit Wochen auf die erwartete Welle von schwerkranken Infizierten vor. Die Kapazität von Intensivbetten mit Beatmungsgeräten soll von 1045 vor dem Beginn der Krise verdoppelt werden. In allen großen Krankenhäusern laufen dazu die Arbeiten, zusätzliche Beatmungsgeräte sind bestellt und werden erwartet.

Vor allem aber geht es darum, die vorhandenen Ressourcen sinnvoll zu koordinieren. Experten der Charité und auch von anderen Krankenhäusern haben dazu gemeinsam mit der Gesundheitsverwaltung einen Plan erarbeitet, den der Senat abgesegnet hat und an dem sich alle orientieren. Das Konzept heißt Save Berlin@Covid 19. Schwerpunkt ist eine sinnvolle Verteilung der schweren Fälle. In dem Konzept nennen die Fachleute aber auch Größenordnungen des Problems. Erfahrungen aus China und Italien zeigten, dass bis zu fünf Prozent aller Infizierten intensivmedizinische Behandlung benötigten. Unter diesen Patienten liege die Mortalität bei fast 50 Prozent.

Coronavirus in Berlin: 16 Kliniken eingestuft als „Level-2-Häuser“

Berlins Krankenhäuser haben sich angesichts dieser dramatischen Perspektive darauf geeinigt, ihre Intensivbetten unter eine einheitliche organisatorische Leitung zu stellen. Den Hut auf haben die Lungen-Spezialisten des ARDS/ECMO-Zentrums der Charité mit seinem Sprecher Professor Steffen Weber-Carstens. Die Abkürzungen stehen für „acute respiratory distress syndrome“, also akutes Lungenversagen und „extracorporeal membrane oxygenation, deutsch extrakorporale Membranoxygenierung. Bei dieser Technik fließt das Blut des Patienten, der nicht mehr beatmet werden kann, durch einen Apparat und wird dort mit Sauerstoff angereichert. Die ECMO gilt als Ultima Ratio der Intensivmedizin.

Nur wenige Krankenhäuser in Deutschland verfügen über solche Strukturen. Dazu gehört die Universitätsklinik Charité, die im Plan als Berlins einziges „Level 1-Krankenhaus“ vorgesehen ist. Dort sollen im Lungen-Zentrum die Fäden zusammenlaufen und entschieden werden, welcher Fall so schwer ist, dass er in die Charité soll und wer in anderen Krankenhäusern behandelt wird.

Von den insgesamt 38 Berliner Notfallkrankenhäusern mit Rettungsstellen und Intensivstationen sollen 16 als „Level 2-Häuser“ Corona-Patienten intensivmedizinisch betreuen. Dafür haben die Fachleute folgende Krankenhäuser verschiedener Träger ausgesucht:

die Caritas-Klinik Maria Heimsuchung in Pankow

die DRK Kliniken in Köpenick und in Westend

das Evangelische Waldkrankenhaus Spandau

das Gemeinschaftskrankenhaus Havelhöhe

das Helios Klinikum in Buch

das Martin-Luther-Krankenhaus in Schöneberg

das Sana Klinikum Lichtenberg

das Sankt Gertrauden Krankenhaus in Wilmersdorf

St. Joseph in Tempelhof

das Unfallkrankenhaus in Marzahn

Dazu kommen die Vivantes-Krankenhäuser Auguste-Viktoria in Schöneberg, das Humboldt-Klinikum in Reinickendorf sowie die Krankenhäuser im Friedrichshain, in Neukölln und in Spandau.

Kriterien für die Auswahl waren die Kapazitäten, die regionale Verteilung über das Stadtgebiet, die Kompetenzen auf den Intensivstationen sowie eine bereits bestehende telemedizinische Anbindung an das Lungenzentrum der Charité. Denn die Unterstützung der Spezialisten in der Universitätsmedizin für die Kollegen in der Fläche ist ein wesentlicher Baustein des Konzeptes. Bisher sind elf Intensivstationen in Berlin und Brandenburg an das System namens Eric angebunden, weitere sollen dazu kommen.

Corona-Erkrankte werden nach vier Kriterien sortiert

Die übrigen Kliniken fallen unter das Level 3. Sie sollen zunächst von schweren Corona-Fällen frei gehalten werden und die Versorgung der Patienten mit anderen Leiden sichern. Leichtere Fälle sollen sie aber auch behandeln. Nur wenn die vorgesehenen Kapazitäten in den Level-2-Häusern nicht reichen sollten, könnten diese „zur intensivmedizinischen Behandlung von Covid-19 nachrekrutiert werden“, heißt es im Konzept. Sollte die Lage weiter eskalieren, müssten die Krankenhäuser auch Räume außerhalb der Intensivstationen, also Aufwachräume oder normale Stationen, mit Beatmungsgeräten ausstatten. Dafür sollten auch Narkosegeräte aus den nicht gebrauchten Operationssälen zum Einsatz kommen. Auch die weiteren Berliner Krankenhäuser könnten dann herangezogen werden. Außerdem könnten Brandenburger Häuser einspringen.

Die Erkrankten sollen nach vier Kriterien sortiert werden. Dazu dienen zunächst die drei in der Notfallmedizin bewährten Punkte: Abschätzung der Bewusstseinsstörung, die Atemfrequenz und der Blutdruck. Hinzu kommt im Falle des Covid-19 die Sauerstoffsättigung des Blutes. Danach entscheiden die Ärzte, ob jemand ambulant, stationär oder intensivmedizinisch betreut werden muss. Die Krankenhäuser müssen nach der Erstversorgung die Charité über ihren Fall informieren. Dann wird gemeinsam entschieden, ob der Patient in eine andere Klinik verlegt wird oder ob er bleiben soll. Für die notwendigen Transporte von Intensivpatienten ist die Berliner Feuerwehr zuständig.

Die Mediziner machen sich auch bereits Gedanken darüber, wie sie die vielen über lange Zeit beatmeten Covid-19-Patienten irgendwann wieder von den Geräten entwöhnen können. Ein Konzept dazu sei in Arbeit, heißt es. Als wichtigen „limitierenden Faktor“ des Konzeptes sehen die Ärzte das Personal. Erfahrungen zeigten, dass sich 30 Prozent der Ärzte und Pflegekräfte mit dem Virus infizierten und damit ausfielen. Hier könnten die wegen der abgesagten Operationen nicht benötigten Anästhesisten und das OP-Pflegepersonal ebenso einspringen wie ihre niedergelassenen Kollegen. Medizinstudenten könnten auf den Normalstationen aushelfen, damit Fachkräfte mit den Covid-19-Patienten auf den Intensivstationen arbeiten können.

Eine weitere Engstelle ist die Diagnostik. Die Zeit zwischen der Entnahme eines Tests und dem Ergebnis sei noch zu lang, stellen die Fachleute fest. Lösen will man das Problem durch größere Laborkapazitäten und eine stärkere Prioritätensetzung bei den Befunden. Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) hatte vergangene Woche angekündigt, die Laborkapazitäten von derzeit 2000 Test pro Tag auf 10.000 auszuweiten.

Alle Nachrichten zum Coronavirus in Berlin, Deutschland und der Welt

Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Coronavirus in Berlin haben wir hier für Sie zusammengefasst. Darüber hinaus berichten wir über das Coronavirus in Berlin und Brandenburg aktuell in einem Newsblog.

Die überregionalen News zu Covid-19 können Sie hier lesen. Zudem zeigen wir in einer interaktiven Karte, wie sich das Coronavirus in Berlin, Deutschland, Europa und der Welt ausbreitet.

Alle weiteren wichtigen Informationen zum Coronavirus bekommen Sie hier.