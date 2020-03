Coronavirus in Berlin: Charité Chef Kroemer - „Allein die Politik entscheidet“

Berlin. Heyo Kroemer gehört in der Corona-Krise zu den gefragtesten Gesprächspartnern des Landes. Der Vorstandsvorsitzende der Berliner Universitätsklinik Charité berät die Bundeskanzlerin Angela Merkel und den Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) ebenso wie den Berliner Senat. Gleichzeitig muss er einen Tanker wie die Charité mit ihren 15.000 Mitarbeitern und 3000 Betten innerhalb weniger Wochen umkrempeln und zu einem der wichtigsten Zentren der Krisenbewältigung machen. Gleichwohl bleibt der studierte Pharmakologe gelassen. Sein Leben verlaufe gerade etwas ruhiger, so der 59-Jährige. Anstatt abends alle möglichen Termine wahrzunehmen, geht er mit seiner Frau ausgiebig spazieren.

Herr Professor Kroemer, die Welt wundert sich, dass es in Relation zu den registrierten Infektionen so wenige Todesfälle gibt in Deutschland. Woran liegt das wohl?

Heyo Krömer: Vielleicht ist das bisher einfach ein Glücksfall, der sich in den nächsten Wochen schnell ändern kann. Eine mögliche Erklärung ist, dass wir in Deutschland ungewöhnlich viele analytische Kapazitäten haben. Außerdem wurde der erste Test von Christian Drosten an der Charité entwickelt. Hier wurde schon früh sehr viel auf Covid-19 getestet. Wenn man viel testet, hat man zu Anfang ein günstigeres Verhältnis von Infizierten zu Kranken oder auch zu Sterbefällen.

In Italien oder Spanien muss man also davon ausgehen, dass viel mehr Menschen als bekannt infiziert sind und deshalb die Sterberate so hoch ist?

Das ist möglich. Island hat zum Beispiel seine Bevölkerung sehr intensiv untersucht. Da gab es eine große Zahl positiver Fälle, die überhaupt keine Symptome hatten. Wenn das in Deutschland genauso ist, dann hätten wir das Glück, dass wir viel gemessen haben schon zu einem Zeitpunkt, als die Pandemie noch nicht so weit entwickelt war. Das könnte ein Grund sein, warum es in Deutschland bisher etwas anders gelaufen ist. Das muss aber in der Zukunft nicht so bleiben.

Erleben wir in Deutschland nicht mit Corona das, was andere Gesellschaften lange kennen: dass nämlich ein Gesundheitssystem nicht für alle das Optimum bietet. In Afrika sterben Menschen an Malaria, die in Deutschland überleben würden. Muss man sich nicht auch hierzulande auf eine solche Lage einstellen?

Die fundamentale Frage lautet: Ist es unabweisbar, dass es zu einem Missverhältnis zwischen Ressourcen und Anforderungen kommt? Wir sollten im Moment noch alles daran setzen, dass die Ressourcen unseres Gesundheitswesens ausreichen, um immer noch für alle Menschen eine sehr, sehr gute Behandlung zu gewährleisten. In Berlin steigen zwar Infektionszahlen auch, aber etwas weniger als vorhergesagt. Man war von dem 1,3-fachen je Tag ausgegangen, von Freitag auf Sonnabend waren wir bei 1,11. Aber das kann sich natürlich ändern. Stand Sonnabend haben sich jedenfalls die Zahlen von schwer erkrankten Menschen, die bei uns im Haus liegen, nicht exponentiell erhöht.

Trotzdem haben ja einige Ihrer Kollegen aus den Fachgesellschaften für Intensivmedizin einen Leitfaden in Arbeit. Es wird diskutiert, wer wie entscheiden soll, für welchen Patienten noch alles getan wird und für wen nicht. Kommt man daran vorbei?

Zunächst sollte der Staat alles daransetzen, dass es nicht so weit kommt. Das Land Berlin hat sehr konsequent und entschlossen gehandelt. Die landeseigenen Krankenhäuser sind angewiesen, zugunsten von Corona-Patienten alles zu stoppen, was nicht unbedingt und unmittelbar medizinisch unabdingbar ist. Deswegen hat die Charité aktuell 608 leere Betten, davon 127 Intensivbetten. Wir machen jetzt nur noch die Hälfte der üblichen Operationen. Zum Vergleich: Noch ohne einen einzigen Coronapatienten waren wir im Januar 2020 zu 92 Prozent belegt, wobei ein Krankenhaus schon bei 85 Prozent als voll belegt gilt.

Aber brauchen Sie eine Handlungsanweisung für den Ernstfall, wenn die Zahl der Fälle die Möglichkeiten übersteigen?

Ich bin da sehr zurückhaltend. Wir denken natürlich darüber nach. Jeder von uns ist persönlich sehr betroffen, wenn man die Bilder aus Italien sieht. Aber ich glaube nicht, dass es sinnvoll ist, für eine Reihe von Einzelfällen, deren konkrete Form man schwer vorhersagen kann, detaillierte Handlungsanweisungen aktuell zu veröffentlichen. Es werden in jedem Fall sehr individuelle Entscheidungen von Ärztinnen und Ärzten sein. Wir denken eher darüber nach, wie wir periphere Stationen und andere, kleinere Krankenhäuser ertüchtigen können, auch schwer kranke Patienten vernünftig zu behandeln.

Wie viele Corona-Patienten liegen auf den Intensivstationen der Charité?

Wir haben Stand Sonntag 25 Patienten auf der Intensivstation.

Wie hoch sind Ihre Kapazitäten? Wie viele Betten wollen Sie in den nächsten Wochen noch einrichten?

Wir haben 364 Intensivbetten und schaffen in den nächsten Tagen in dem Gebäude der Charité Campus-Klinik 135 weitere. Vivantes richtet auch 200 zusätzliche Betten ein. Berlin hat derzeit insgesamt 1045 Intensivbetten.

Was machen Ihre Leute gerade, die jetzt nicht eingesetzt werden?

Insgesamt gibt es berufsgruppen-übergreifend ein unglaubliches Engagement aller Mitarbeiter der Charité. Es werden verschiedene Dinge trainiert und vorbereitet. Es wurden etwa in der Anästhesiologie Systeme der Telemedizin aufgebaut. Damit kann man dann aus der Charité Kolleginnen und Kollegen in peripheren Kliniken begleiten, wenn dort schwere Fälle behandelt werden. Wir sind in einer sehr ungewöhnlichen, etwas surrealen Situation. Es fühlt sich ein bisschen so an wie in der ruhigen Phase vor einem angekündigten und zu erwartenden Hurrikan.

Kann man denn die Ärzte und Pflegekräfte, die jetzt keine künstlichen Hüften mehr einsetzen, einfach so in die Corona-Bekämpfungsmannschaft übernehmen?

Nicht alle. Aber durch deutliche Einschränkung operativer Eingriffe werden zum Beispiel viele Anästhesisten frei. Die sind nahe dran an der Intensivmedizin.

Sie haben angekündigt, sechs Corona-Patienten aus Frankreich aufnehmen zu wollen. Ist das bloße Solidarität oder kann man an solchen Patienten auch etwas lernen für das, was auf uns zukommt?

Nein, es ist ein Vorschlag von Professor Ulrich Frei, unserem Vorstand für Krankenversorgung, und ein Symbol der europäischen Solidarität, dass wir italienische und auch französische Patienten aufnehmen wollen. Lernen kann man dabei immer. Unsere Leute sind aber sehr professionell.

Sie sagen, es stehen viele Betten frei. Ist die dafür angebotene finanzielle Kompensationen für die Charité ausreichend?

Alle Höchstleistungskrankenhäuser kommen mit der derzeit geplanten Ausgleichszahlung für ein leeres Bett nicht aus. Es wird in der Maßnahme der Bundesregierung auch nicht unterschieden zwischen normalen Betten und Intensivbetten. Die sind natürlich an einer Universitätsklinik viel kostenintensiver.

Sie laufen also in ein finanzielles Defizit rein?

Damit müssen wir rechnen. Die Unikliniken und auch die Maximalversorger wie die großen Vivantes-Häuser werden vor erheblichen finanziellen Problemen stehen. Es hängt davon ab, wie lange die Krise dauert und wie viele Patienten welchen Schweregrades tatsächlich wegen Corona-Infektionen zu uns kommen, und wie diese Fälle vergütet werden. Das können wir noch nicht im Detail absehen. Die Bundesrepublik und das Land Berlin haben richtigerweise in dieser Notsituation zunächst ohne jede Rücksicht auf die finanzielle Entwicklung gehandelt. Die Frage stellt sich, wie lange einzelne Institutionen und auch das ganze Land das durchhalten können, und wann der richtige und verantwortbare Zeitpunkt gekommen ist, um die Restriktionen wieder aufzuheben. Darüber wird an vielen Stellen nachgedacht. Die Nationale Wissenschaftsakademie Leopoldina hat zum Beispiel Arbeitsgruppen eingesetzt, die sich damit auseinandersetzen, wie man aus der jetzigen Lage wieder herauskommt.

Gibt es denn in der Wissenschaft Vorstellungen, wann man die Auflagen wieder lockern kann?

Als Pharmakologe kann ich dazu fachlich wenig beitragen. Als Bürger denke ich, es wäre die ideale aller Welten, wenn man sagen könnte, wir halten die Einschränkungen so lange aufrecht, bis die Pandemie vollständig unter Kontrolle ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Land finanziell und wirtschaftlich sehr lange durchhalten kann, was dann wiederum erhebliche gesellschaftliche Konsequenzen hätte. Es wird eine fundamentale Frage sein, wie man Wirtschaft und Gesellschaft wieder normalisiert bei einer parallel noch laufenden Pandemie. Wenn wir das als demokratische Zivilgesellschaft erfolgreich lösen, wäre das hervorragend.

Wie sehen Sie denn die gesundheitlichen Folgen von dem, was jetzt an Beschränkungen gilt. Was ist mit den Menschen, die sie jetzt nicht mehr behandeln sollen? Was mit psychisch Kranken in der Isolation? Mit Kindern, die keine frische Luft kriegen oder Menschen, die keinen Sport machen können?

Diesen Punkt muss man dringend betonen. Wer üblicherweise zu uns kommen würde und jetzt nicht behandelt werden kann, ist natürlich trotzdem krank und behandlungsbedürftig. Die notwendige Hilfeleistung für diese Menschen stellt man aktuell bewusst zurück. Auch das geht nicht lange so. Andere Bereiche der Charité wie etwa unsere Gewaltschutzambulanz werden wesentlich weniger nachgefragt und es ist zu befürchten, dass Gewalt gegen Kinder zurzeit einfach seltener gemeldet wird.

Sie sollen in Berlins Krankenhauskonzept das Level 1-Krankenhaus werden. Was bedeutet das genau?

Primär heißt das, dass die schwer betroffenen Patienten, so lange das geht, zunächst in die Charité kommen. Es ist in Berlin gelungen, über alle Krankenhausträger hinweg die Intensivbetten unter eine organisatorische Einheit zu stellen. Ein Oberarzt der Charité hat praktisch Zugriff auf jedes Intensivbett der Stadt. In anderen Bundesländern hat man die Erfahrung gemacht, dass die Verteilung der Schwerstkranken ein essenzielles Problem ist.

Die regionale Verteilung der Infektionen in Deutschland ist ja auch sehr unterschiedlich…

Die Wissenschaftler verstehen dieses Phänomen noch nicht vollständig. Es gibt Theorien: Karneval in Nordrhein-Westfalen. Oder viele Skifahrer mit Kontakten nach Italien und Österreich in Bayern. Aber warum das Geschehen so eng regional verteilt ist, bleibt die Frage. Wenn sich das so fortsetzt, werden auch innerhalb von Deutschland die Intensivkapazitäten sehr unterschiedlich ausgelastet. Dann würde es naheliegen, sich auch innerhalb unseres Landes gegenseitig zu helfen. Für die Universitätsmedizin diskutieren wir das derzeit. Das neue, vom Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderte Netzwerk der Unikliniken könnte dafür sehr hilfreich sein.

Mein Stichwort: Das Bundesministerium für Bildung und Forschung hat ein Forschungsnetzwerk für Universitätsmedizin angekündigt. Was steckt dahinter?

Die Bundesregierung möchte, dass die Universitätsmedizin in der Corona-Krise eine wichtigere Rolle übernimmt. Die deutsche Kliniklandschaft ist total zersplittert, es gibt alle möglichen Träger. Aber gerade in der Intensivmedizin bilden die Universitätskliniken, die fast alle komplett staatlich sind, den größten Block. Wir haben deutlich über 20 Prozent aller Intensivbetten. Da liegt es nahe, dass wir enger zusammenarbeiten und unsere Erfahrungen austauschen. Das machen die Kollegen sowieso oft. Jetzt gibt es auch die notwendigen finanziellen Mittel, um das zu institutionalisieren und ein richtiges Netzwerk zu knüpfen, das von der Charité koordiniert wird. Zum ersten Mal engagiert sich der Bund direkt für die gesamte deutsche Universitätsmedizin. Das ist eine ganz außergewöhnliche Maßnahme.

Sind Ihre eigenen Mitarbeiter eigentlich gesund?

Das Gesundhalten der Mitarbeiter ist eine ganz zentrale Aufgabe, für die alles getan werden muss. Auch wir haben infizierte Mitarbeiter und bemühen uns sehr, diese Infektionen einzugrenzen. Die Erfahrung aus den anderen Ländern zeigt, dass das Infektionsgeschehen beim medizinischen Personal ein wesentliches Geschehen ist.

Testen Sie die regelmäßig?

Wir haben Testmöglichkeiten für unsere Mitarbeiter an allen drei Standorten eingerichtet. Wir planen zeitnah, unsere komplette Mannschaft in der Patientenversorgung zu untersuchen, um eine Gesamtübersicht zu haben. Idealerweise würde dabei das bisherige PCR-Verfahren mit einem Antikörpertest kombiniert. Wir hätten dann auch die Information, wer schon eine Infektion hinter sich hat.

Wie sind Sie mit Schutzausrüstung ausgestattet?

Es ist überall ein Problem. Die Charité ist noch versorgt, aber die Situation ist durchaus angespannt. Wir appellieren daher dringend an einen achtsamen Umgang mit Schutzmasken, Handschuhen und Desinfektionsmitteln.

Der Senat will ein Corona-Krankenhaus auf dem Messegelände aufbauen. Ist das ein sinnvolles Projekt oder sollte man das nicht eher an ein bestehendes Krankenhaus andocken?

Es ist insofern sinnvoll, als viele andere Metropolen wie etwa New York einen ähnlichen Weg gehen, um dort leichtere Fälle behandeln zu können und damit die anderen Krankenhäuser zu entlasten.

Kann die Charité dafür Personal bereitstellen?

Da wäre ich sehr zurückhaltend. Wenn wir die beschriebenen Intensivbetten zusätzlich in Betrieb nehmen wollen, brauchen wir jeden Mitarbeiter. Wir haben mit großem Erfolg auch schon unsere Medizinstudierenden um Hilfe gebeten, von denen viele eine Pflegeausbildung haben. Und man muss ja damit rechnen, dass ein Teil der Mannschaft infiziert ausfällt.

Viele Menschen sehen Ärzte, Wissenschaftler und Virologen jetzt in der Krise als die neuen Entscheider. Wie kommen Sie mit dieser Rolle zurecht?

Ich halte diese Rolle für falsch, und wir sollten sie nicht anstreben. In Deutschland wird Wissenschaft in der aktuellen Problemlage intensiv gehört. Das ist sehr positiv. Aber wir müssen einen klaren Trennstrich ziehen. Wissenschaftler können Vorschläge machen, Szenarien schildern oder Entscheidungsräume entwickeln. Am Ende muss klar sein: Allein die Politik entscheidet.

Aber wenn ein Virologe wie Ihr Christian Professor Drosten oder das Robert-Koch-Institut Empfehlungen aussprechen, kann Politik doch kaum dagegen handeln, oder?

Doch. Dazu muss Politik unter Abwägung aller Faktoren in der Lage sein. Es gibt ja auch unter Wissenschaftlern aktuell sehr unterschiedliche Einschätzungen und Meinungen, zum Beispiel zu der Frage, ob Schulen zu schließen seien. Wenn jetzt von einem exzellenten Wissenschaftler wie Christian Drosten erwartet wird, eine Lösung für jedes Pro-blem parat zu haben, ist das nicht leistbar. Die Entscheidungen der nächsten Wochen haben neben der medizinischen Problemstellung auch soziale, gesellschaftliche und wirtschaftliche Komponenten, die sämtlich Berücksichtigung finden müssen.

Welche Lehren ziehen Sie aus dieser Krise für das deutsche Gesundheitssystem?

Das Medizinsystem in Deutschland ist die letzten zehn Jahre wirtschaftlich sehr stark optimiert worden. Das hat dazu geführt, dass wir praktisch keine Reservekapazitäten mehr haben. Wir müssen darüber nachdenken, wie wir adäquate Reserven vorhalten können und wie ein Gesundheitssystem organisiert wird, das belastungsabhängig atmen kann und nicht ständig unter 100 Prozent Last fährt. Das gilt auch und gerade für die Universitätsmedizin. Ich vergleiche uns immer mit der Feuerwehr. Die würde auch niemand nach Einsätzen bezahlen und sie keinesfalls nicht vergüten, wenn es mal nicht brennt. Außerdem wird in der derzeitigen Krise deutlich, dass die Entscheidungswege im deutschen Gesundheitssystem sehr fragmentiert sind. In Notfällen müsste es stärkere Durchgriffsrechte geben, die deutschlandweit einheitlich sind.

Biografie:

Heyo Kroemer steht kaum ein halbes Jahr an der Spitze der größten Universitätsklinik Deutschlands und muss sich gleich als Manager in der Krise bewähren. Im September 2019 hatte der Pharmakologe den langjährigen Charité-Vorstandschef Karl Max Einhäupl abgelöst. Zuvor hatte der 59-Jährige seit 2012 das Universitätsklinik in Göttingen geleitet. Zwischen 1998 und 2012 arbeitete der gebürtige Ostfriese am Universitätsklinikum Greifswald, zunächst als Professor für Pharmakologie, zuletzt als wissenschaftlicher Vorstand. 2018 wurde Kroemer zum Mitglied der nationalen Wissenschaftsakademie Leopoldina gewählt. Er ist verheiratet und hat drei Kinder.

