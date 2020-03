Auto und Lkw in der Nacht angezündet

Berlin. Erneut sind in Berlin bei nächtlichen Bränden zwei Fahrzeuge zerstört worden. Zeugen hatten in der Nacht zum Sonntag die Alarmanlagen eines Autos in Moabit und eines Lkws in Mitte gehört, wie die Polizei mitteilte. Die Feuerwehr löschte die Flammen, verletzt wurde niemand. Die Polizei ermittelt in beiden Fällen wegen Brandstiftung und prüft, ob es einen Zusammenhang gibt. Durch die Hitzeeinwirkung wurde laut Polizei ein weiteres Fahrzeug beschädigt. In der Hauptstadt stehen nachts immer wieder Fahrzeuge in Flammen.

( dpa )