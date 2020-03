Fast 3000 Corona-Kontrollen in Berlin in 14 Tagen

Berlin. Seit dem 14. März sind alle Berliner Kneipen, Clubs und Bars geschlossen. Denn dort ist nach Ansicht des Berliner Senats die Ansteckungsgefahr mit dem Coronavirus besonders hoch. Am 22. März wurden die Einschränkungen noch einmal verschärft. Alle Veranstaltungen oder Zusammenkünfte sind nach dem Infektionsschutzgesetz bis auf wenige Ausnahmen verboten. Restaurants können nur noch Essen zum Mitnehmen verkaufen und es dürfen sich maximal zwei Personen miteinander im öffentlichen Raum aufhalten. Die Kontrolle, ob und in wieweit das eingehalten wird, ist Aufgabe der Berliner Polizei.

Die hat nach eigenen Angaben seit dem 14. März bis Sonntagmorgen insgesamt 2918 Kontrollen im gesamten Stadtgebiet durchgeführt. Davon galten 1862 Lokalen oder Geschäften und 1056 Personen oder Gruppen im Freien. Dabei wurden 754 Verstöße festgestellt und 810 Läden, die illegal geöffnet hatten, sofort geschlossen. Neben den ohnehin im Streifendienst befindlichen Beamten seien zwischen 200 und 350 zusätzliche Kräfte im Einsatz, so ein Sprecher. Die jeweils zuständigen Abschnitte würden von Kräften der Bereitschaftspolizei unterstützt. Sonnabend waren mit 520 Beamten bislang die meisten im Einsatz.

Einsatzkräfte stoßen nicht immer auf Verständnis

Aufgrund des schönen Wetters lag der Fokus der Polizei am Freitag und Sonnabend vor allem auf den Parks. Hier seien viele Menschen unterwegs gewesen, so der Sprecher weiter. „Die Kolleginnen und Kollegen sind dabei nicht immer auf Verständnis gestoßen.“ So berichtete die Polizei etwa, dass Einsatzkräfte bei einer Kontrolle in Prenzlauer Berg am Freitag von einem Betrunkenen bewusst angehustet worden seien.

Auch am Sonnabend hätte man immer wieder tätig werden müssen. Bei 103 Kontrollen hat die Polizei insgesamt 60 Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz festgestellt und 24 Straf- sowie 36 Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet. In der Nacht zu Sonntag waren es mit 34 festgestellten Straftaten und 72 Ordnungswidrigkeiten bei 379 Kontrollen deutlich mehr als am Tag – aber weniger als noch eine Nacht zuvor. Auch Demonstrationen sind als öffentliche Versammlungen verboten. Hier musste die Polizei am Sonnabend in zwei Fällen tätig werden. Am Kottbusser Tor in Kreuzberg kamen am Nachmittag spontan 200 Menschen zusammen, um für die Rettung von Geflüchteten zu protestieren. „Vor dem Eintreffen der Kollegen haben sie sich aber bereits in Kleinstgruppen entfernt“, sagt der Polizeisprecher. Dennoch wurden elf Verstöße angezeigt.

Fast zeitgleich wollten am Rosa-Luxemburg-Platz in Mitte mehrere Dutzend Menschen für das Grundgesetz und die derzeit eingeschränkte Versammlungsfreiheit demonstrieren. Bei der sogenannten „Hygienedemo“ stellte die Polizei nach eigenen Angaben 40 Personen fest und sprach ihnen Platzverweise aus. 17 von ihnen seien wegen Verstößen gegen das Infektionsschutzgesetz oder Widerstands angezeigt worden.

Bei der Demonstration für das Grundgesetz am Sonnabend auf dem Rosa-Luxemburg-Platz wurden vereinzelt Menschen festgenommen.

Foto: Maurizio Gambarini / FUNKE FotoServices

Nachts mehr Vergehen festgestellt

Ein einheitlicher Trend für die vergangene Woche, in der die verschärften Regelungen gelten, lässt sich aber aus den Zahlen der Polizei nur bedingt ablesen. Während die Beamten am vergangenen Wochenende und zu Beginn der Woche tagsüber deutlich aktiver waren, hat sich das ab Mittwoch gedreht. Bereits seit Montag wurden mehr Verstöße in der Nacht als tagsüber festgestellt. Seit Dienstag werden nachts auch mehr Anzeigen geschrieben. Der Höhepunkt liegt mit 172 Verstößen und 132 Anzeigen in der Nacht zu Sonnabend. 24 Stunden später waren es wieder deutlich weniger.

