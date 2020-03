Sechs Corona-Patienten aus Frankreich in Berlin angekommen

Berlin. Sechs schwerkranke Corona-Patienten aus Frankreich werden nun in der Berliner Charité intensivmedizinisch behandelt. Sie seien am Samstag mit zwei Flugzeugen aus Straßburg nach Berlin geflogen worden, teilten Senatskanzlei und Charité am Sonntag mit. Kurz vor Mitternacht kam demnach der letzte Patient an. Der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) hatte die Hilfsaktion am Samstagmorgen angekündigt. "Solidarität hört nicht an der Stadtgrenze auf", hatte er erklärt. Berlin will auch noch fünf Corona-Patienten aus Italien aufnehmen.

( dpa )