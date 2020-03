Schicken Sie uns ein Foto von Ihrem Baby

In der Berliner Morgenpost zeigen wir täglich ein Neugeborenes. Wegen der Corona-Krise dürfen Fotografen nicht mehr in die Kliniken.

Täglich zeigen wir in der Berliner Morgenpost einen Neugeborenen der Stadt. Wegen der Corona-Krise lassen die Kliniken derzeit verständlicherweise keine Fotografen auf die Stationen. Deshalb unser Aufruf: Schicken Sie uns Fotos vom Nachwuchs per E-Mail an foto@morgenpost.de. Wir benötigen den Namen des Kindes, der Eltern und ihren Beruf, Datum, Uhrzeit und Ort der Geburt sowie Gewicht und Größe des Babys.