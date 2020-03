Berlin. Die Zahl der Menschen, die an Corona gestorben sind, erreicht in Italien dieses Wochenende die Marke von 10.000. Die Bilder sind erschütternd, von weinenden Krankenschwestern, die die Beatmungsgeräte zwischen Notfallpatienten hin- und hertragen. Der Papst hatte am Freitagabend zum ersten Mal den Segen „Urbi et Orbi“ auf dem menschenleeren Petersplatz gespendet. Noch nie wurde dieser Segen für „die Stadt und den Erdkreis“ nur für die Kameras gesprochen.

Doch auch wenn Rom rund 1500 Kilometer entfernt ist, für viele Berliner ist Italien nur ein Telefongespräch weit weg. Die Berliner Morgenpost hat mit Italienern gesprochen, die in Berlin leben, darunter auch ein Hausarzt. Sie erzählen von ihren Sorgen, ihren Hoffnungen, aber auch, was sie sich von Deutschen erhoffen – und wofür sie derzeit besonders dankbar sind.

Carmela Nuzzi, 44: Ich komme aus Apulien, das ist am Absatz vom „Stiefel“. Meine Region ist fantastisch, wunderschön, so sehr, dass viele aus dem Norden dorthin geflüchtet sind. Aber sie haben auch das Virus mitgebracht und es breitet sich auch dort aus. Die Nachrichten aus Italien machen mir große Angst, und ich fühle mich hilflos, hier nichts tun zu können. Mein Flug für Ostern ist natürlich abgesagt. Ich bin die einzige meiner Familie, die weggezogen ist.

Inzwischen ist die Angst einer Traurigkeit gewichen, nicht nur für Italien, sondern für die ganze Welt. Ich telefoniere jeden Tag mit meinen Verwandten, aber ich lese nicht mehr jede Nachricht, sonst bekomme ich zu viel Panik. Ich wohne in Charlottenburg und habe nur deutsche Freunde. Die zeigen Anteilnahme und wenn wir uns im Park treffen, halten wir den Abstand ein, wenn wir uns treffen. Es sind schwere Zeiten, auch wirtschaftlich. Aber ich habe Hoffnung, dass Europa sich der Krise gemeinsam entgegenstellt.

Gianni Bettucci, 45: Meine Eltern wohnen in Florenz und sind seit drei Wochen in Hausarrest. Mein Bruder beliefert sie mit Lebensmitteln und stellt die Einkäufe vor der Tür ab. Wir rufen jeden Tag an. Milla, meine Tochter, ist sechs Jahre alt und freut sich darauf. Denn wir spielen dann Tombola, das ist so ähnlich wie Bingo. Wir haben die Zettel auf dem Tisch liegen und meine Eltern ziehen Zahlen aus dem Säckchen.

Ich war noch Mitte Februar in Mailand und habe mit meiner Theaterkompanie eine Aufführung gehabt. Nach uns wurde das Theater geschlossen. Jetzt höre ich nur noch schlimme Geschichten. Die Tante einer guten Freundin ist gestorben. Immer wieder merke ich, wie relativ gut es Deutschland noch geht.

Was ich manchmal bei Gesprächen mit italienischen Freunden spüre, ist, dass wir Deutschland verteidigen müssen. Es gab nach der Finanzkrise in Italien eine Welle der Abneigung gegenüber Deutschen. Das geht so weit, dass einige jetzt die deutschen Zahlen nicht glauben. Sie sagen, Deutschland verstecke seine Toten. Aber ich verstehe auch, meine Freunde sind unter Schock und versuchen, einen Schuldigen zu finden. China oder Deutschland. Sie waren – wie wir – überrascht und unvorbereitet. Ich wünschte mir, dass noch mehr kranke Patienten nach Deutschland kommen könnten. Aber ich weiß auch nicht, wie das funktionieren kann.

Andrea Loro, 35: Ich komme aus Triest in Norditalien, an der Grenze zu Slowenien. Die Gegend ist besonders betroffen, die Notaufnahmen sind voll und ich mache mir große Sorgen. Mit meinem Vater telefoniere ich oft, er ist nur noch zu Hause. Es gibt zwar Leute, die ihm helfen können. Aber gerade in den vergangenen vier Tagen ist es immer schlimmer geworden in der Region.

Ich hatte durch den ständigen Kontakt auch das Gefühl, dass ich vorgewarnt war. Ich habe die Situation früher ernst genommen, als viele meiner Arbeitskollegen. Die sagten noch bis vor zwei Wochen: Das wird hier nicht passieren. Inzwischen fragen sie oft nach meiner Familie. Aber ich habe auch erlebt, dass ein Freund mich nicht zum Distanz-Spaziergang treffen wollte, weil ich Italiener sei. Das fand ich etwas seltsam.

Viel Unterstützung bekomme ich durch die italienische Community im Internet. Dort finde ich immer aktuelle Informationen auf Italienisch für Italiener in Berlin. Aber im Grunde lese ich zu viele Nachrichten. Ich sollte öfter eine Pause machen.

Maria S., 38: Meine Eltern kommen aus Bozen in Südtirol, sie sind aber jetzt in einem kleinen Ort, wo sie ein kleines Häuschen in einer Sackgasse haben. Sie halten sich an die Regeln und mein Vater denkt immer noch, wir können uns bald wieder besuchen. Ich bezweifle das.

Aber das Schlimme in dieser Krise ist, dass man ständig widersprüchliche Meldungen liest. Ich hatte gelesen, dass es Ärzte gibt, die sagen, Italiener gehen eben zu spät zum Arzt. Das ist total falsch. Meine Erfahrung ist genau das Gegenteil. Aber ein Vorteil der häufigen Video-Telefonate ist, dass sie mir immer sagen konnten, was gerade ausverkauft ist, Mehl, Klopapier, aktuell Hefe – so kann ich eine Woche im voraus planen. Nur der Abschied fällt schwerer als vor der Krise. Es ist dann immer das Gefühl da, als ob jemand nach Amerika zieht und man einander lange nicht sieht.

Claudio F., 33: Ich komme aus Bologna. Da gibt es viele Fälle, aber die Sterblichkeitsrate ist nicht so hoch. Meine Eltern leben dort, wir telefonieren fast täglich. Aber mein Vater ist Arzt wie ich und schon deshalb mache ich mir weniger Sorgen. Die Kollegen in meiner Praxis fragen oft, ob es bei uns genauso kommt. Ich glaube, wir sind hier noch am Anfang. Wir sollten die Beispiele aus Italien und Spanien sehr ernst nehmen.

Mich ärgert es, wenn Menschen pauschal das Gesundheitssystem in diesen Ländern beschuldigen. Wir haben hier in Berlin für unsere Praxis auch keine Schutzkleidung bekommen. Wenn sich Menschen über ihren gekauften Mundschutz im Internet freuen, denke ich: Schickt sie lieber an uns! Um im Supermarkt einzukaufen, braucht man sie nicht unbedingt. Unsere Arbeit ist deutlich eingeschränkt. Wir fühlen uns genauso allein gelassen wie viele Kollegen in Italien, was die Versorgung angeht. Und ich kann auf dem Heimweg nicht verstehen, wie Menschen noch in großen Gruppen im Park sitzen können. Das finde ich unverantwortlich. Und wenn mit der größeren Menge an Intensiv-Betten argumentiert wird: Es stimmt, dass Italien weniger Betten hat, aber die Qualität der Behandlung in Italien ist genauso hoch wie in Deutschland. Die Krankenhäuser mussten aus politischen Gründen viel sparen, das hat auch mit der Finanzkrise zu tun, die letztlich ganz Europa mitverschuldet hat.

Ich habe mich gefreut, dass einige Länder, auch Deutschland, jetzt Patienten aufgenommen haben und Beatmungsgeräte nach Italien schicken. Ich hoffe, dass Europa sich auf den Gemeinsinn zurückbesinnt. Warum schicken wir nicht Pfleger und Ärzte nach Italien, wenn wir jetzt noch die Kapazitäten haben? Ich bin überzeugter Europäer – und möchte das gern auch nach der Krise weiter sein.

Aufgezeichnet von Sören Kittel