„Schließung von Tegel wäre katastrophales Signal“

Berlin. Im Streit um die von der Flughafengesellschaft Berlin-Brandenburg (FBB) angestrebte Schließung des Flughafens Tegel haben die Unternehmensverbände der Region (UVB) vor einer übereilten Entscheidung gewarnt. „Eine Schließung des Flughafens Tegel wäre ein katastrophales Signal für den Standort Berlin und Brandenburg“, sagte UVB-Hauptgeschäftsführer Christian Amsinck am Sonnabend.

Während viele Betriebe ums Überleben kämpften, wolle sich der Senat seiner Verantwortung für eine funktionierende Infrastruktur entledigen. „Das ist schlechtes Krisenmanagement“, sagte Amsinck. In einem Brief fordert er den Regierenden Bürgermeister Michael Müller (SPD) auf, solchen Bestrebungen „entschieden entgegen zu treten“.

Nach dem Ende der Corona-Krise müsse Berlin alle Kräfte darauf konzentrieren, den Ausfall durch den Shutdown so schnell wie möglich aufzuholen, sagte Amsinck: „Dazu brauchen wir Tegel ebenso wie Schönefeld.“ Wer Tegel jetzt schließe, riskiere, dass die Unternehmen nicht mit vollem Schub aus der Krise kommen könnten, warnte der UVB-Hauptgeschäftsführer. Tegel dürfe erst vom Netz genommen werden, wenn der BER stabil funktioniere. Trotz aller Zuversicht sei der Starttermin 31. Oktober für den neuen Hauptstadtflughafen noch immer unsicher. In seinem Brief an Müller schreibt Amsinck zudem, es gebe „durchaus Kreise in der Berliner Politik“, die aus einer „vorübergehenden Schließung bereits jetzt eine dauerhafte machen würden“.

Tegel bis 31. Mai von Betriebspflicht entbinden

Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup will der Gesellschafterversammlung der FBB am Montag offiziell vorschlagen, Tegel bis zum 31. Mai von der Betriebspflicht zu entbinden. TXL am Netz zu halten, koste 7,5 Millionen Euro pro Monat, argumentiert Lütke Daldrup, bei einer Schließung wären es nur 1,5 Millionen Euro. Sollte der Flugbetrieb nach dem Ende der Krise wieder wachsen, könne Tegel wieder hochgefahren werden. Das Gebäude werde voll funktionsfähig gehalten.

Aus Sicht des Flughafenchefs ist der Airport in Schönefeld mit seinem 24-Stunden-Betrieb besser geeignet, um in der Krise die Flugverbindungen aufrecht zu erhalten. Der SXF verfüge über ein medizinisches Zentrum, wo ankommende Passagiere behandelt werden könnten. Auch das Frachtzentrum sei in Schönefeld angesiedelt, während der Frachtverkehr in Tegel bisher vor allem als Beiladung in Passagierflugzeugen erfolgt sei, die nun nicht mehr stattfinden. Die Bundesregierung könne ihr Terminal in Schönefeld sofort in Betrieb nehmen. Die Kapazitäten in Schönefeld reichten für bis zu 30.000 Fluggäste pro Tag.

