"Earth Hour": Eine Stunde Dunkelheit in Berlin fürs Klima

Earth Hour in Berlin vor zwei Jahren, diesmal dürften kaum Menschen am Brandenburger Tor sein.

Die Aktion „Earth Our“ knipst Lichter am Brandenburger Tor und anderen Orten in der Hauptstadt aus. Dahinter steckt ein tieferer Sinn.

Berlin. Licht aus! – Punkt 20.30 Uhr soll es am Sonnabendabend am Brandenburger Tor dunkel werden. Zur alljährlichen „Earth Hour“ (Stunde der Erde) hat die Umweltschutzorganisation WWF aufgerufen, um damit ein symbolisches Zeichen für den Schutz unserer Erde und Klima zu setzen. Auf der ganzen Welt sollen zu diesem Anlass die Lichter an vielen Wahrzeichen tausender Städte für eine halbe Stunde ausgeschaltet werden.

In Berlin sollen anlässlich dazu mehrere Sehenswürdigkeiten, wie das Brandenburger Tor, das Rote Rathaus, der Funkturm und das Bundesministerium für Umwelt für rund 30 Minuten im Dunkeln stehen. Das teilte der WWF mit. In Deutschland beteiligen sich nach eigenen Angaben mindestens 360 Städte an der Aktion. „Gemeinsam mit Millionen Menschen auf der ganzen Welt werden wir im Klimaschicksalsjahr 2020 ein starkes Zeichen für unseren lebendigen Planeten setzen“, teilte die Umweltstiftung WWF auf ihrer Internetseite mit.

In den vergangen Jahren hatten die Klimaschützer vielerorts öffentliche Veranstaltungen zur Earth Hour organisiert. Doch solche Menschenversammlungen sind derzeit aufgrund der Corona-Krise verboten. „Trotz dessen wollen wir nicht auf das Innehalten für Natur und Umwelt verzichten“, teilten die Umweltaktivisten mit. Aufgrund des Versammlungsverbots haben die Initiatoren sich dazu entschlossen, die Aktion in den virtuellen Raum auf den sozialen Medien zu verlagern. Dazu hat Klimaschützerin Trinity Bevins aus den USA ein „Earth-Hour-Event“ auf Facebook erstellt, wo sich Interessierte miteinander vernetzen können.

Um 20.30 Uhr sind alle dazu aufgerufen, bei sich zu Hause das Licht auszuschalten und Fotos aus der Dunkelheit zu schießen. Anschließend sollen diese auf den sozialen Medien geteilt und kommentiert werden. Gruppengründerin Trinity Bevins glaubt fest daran, mit der symbolischen Aktion etwas zu erreichen. Sie schrieb am Sonnabend auf Facebook: „Glaube niemals, dass eine kleine Gruppe engagierter Menschen nicht dazu in der Lage ist, die Welt verändern zu können.“

In diesem Jahr steht die Earth Hour unter dem Motto: „Für einen lebendigen Planeten“. Damit wollen die Umweltschützer Aufmerksamkeit für die Bedeutung der Artenvielfalt schaffen und deren Bedrohung durch den menschengemachten Klimawandel in den Fokus rücken. „Die Dunkelheit soll dabei auf Verschwendung von Ressourcen hinweisen und die Menschen zum Nachdenken bringen“, erklärt der WWF weiter. Damit wollen sie an alle politischen Entscheidungsträger appellieren. „Es ist Zeit zu handeln“. Die Earth Our fand zum ersten Mal 2007 in Sydney statt.