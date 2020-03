Coronavirus: IBB zahlt Millionen an Zuschüsse aus

Die Investitionsbank Berlin (IBB) hat trotz großer technischer Probleme, überlasteten Servern und einer digitalen Warteschlange von tausenden Antragstellern die ersten Soforthilfen an Berliner Unternehmer und Selbstständige ausbezahlt.

Am Freitag hätten bereits 110 Personen zusammen eine Million Euro auf dem Konto gehabt, teilte die IBB am Sonnabend mit. Am Montag werden weitere Gelder an mehrere Tausend Personen mit einem Volumen von über 40 Millionen Euro angewiesen. Die IBB vergibt im Auftrag des Landes Berlin Zuschüsse für Solo-Selbstständige und Kleinstunternehmer. In einer Kombination von Bundes- und Landesmitteln gibt es Zuschüsse bis 14.000 Euro für Unternehmen bis fünf Beschäftige beziehungsweise 15.000 Euro (Unternehmen zwischen sechs und zehn Beschäftigten).

Finanzsenator: Hilfsmittel können aufgestockt werden

Die IBB rät Antragsberechtigten, vorerst abzuwarten und den Antrag in den nächsten Tagen zu stellen, wenn der erste Stau abgearbeitet sein werde. Finanzsenator Matthias Kollatz (SPD) hat erklärt, es werde genug Geld da sein. Nötigenfalls werden die Hilfsmittel für die Wirtschaft aus der Landeskasse über die bislang vorgesehenen 600 Millionen auf bis zu einer Milliarde Euro aufgestockt.

Alle Nachrichten zum Coronavirus in Berlin, Deutschland und der Welt: Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Coronavirus in Berlin haben wir hier für Sie zusammengefasst. Darüber hinaus berichten wir in einem Newsblog laufend über die aktuellsten Entwicklungen bei der Ausbreitung und Eindämmung des Coronavirus in Berlin. Die überregionalen News zu Covid-19 können Sie hier lesen. Zudem zeigen wir in einer interaktiven Karte, wie sich das Coronavirus in Deutschland, Europa und der Welt ausbreitet. Alle weiteren wichtigen Informationen zum Coronavirus bekommen Sie hier.

IBB entschuldigt sich für Datenschutzproblem

Am Freitagnachmittag hatte die IBB zudem mit einem Datenschutzproblem zu kämpfen und musste deshalb die Bearbeitung unterbrechen. Viele Antragsteller erhielten Bescheide von Fremden zum Download. Die Bank hat sich für die Panne entschuldigt und informierte die Landesdatenschutzbeauftragte. Das Problem sei aber inzwischen gelöst.

Aus der IBB hieß es, anders als die Förderbanken anderer Länder, die den Hilfesuchenden zunächst ein Dokument zum Download bereit stellen, das diese dann ausgefüllt wieder abschicken können, habe man sich in Berlin für einen anderen Weg entschieden. Der Flaschenhals sei bei der IBB die Antragstellung, während es bei der anderen Methode die Auszahlung des Geldes sei.

IBB: Rettungsdarlehen stark nachgefragt

Auch das zweite Element der Soforthilfen, die Rettungsdarlehen, werden sehr stark nachgefragt. Die Erwartungen werden übertroffen, so die IBB. Deshalb hat die IBB die Annahme weiterer Anträge zunächst ausgesetzt, um mit den Senatsverwaltungen für Wirtschaft und für Finanzen das weitere Vorgehen zu beraten.

Bisher hat Berlin einen Kreditrahmen von 100 Millionen Euro bereit gestellt, der auf 200 Millionen verdoppelt werden kann. Aber diese Summe reicht wohl nicht aus. „Wir haben bisher 836 vollständig eingereichte Anträge mit einem beantragten Volumen von 152 Millionen Euro erhalten. Damit erreichen wir innerhalb einer Woche das Kreditvolumen, das wir sonst innerhalb eines halben Jahres erzielen“, sagte Jürgen Allerkamp, Vorstandschef der IBB.

Man habe in dieser „außergewöhnlichen Situation“, alle Kräfte gebündelt, um diesen Ansturm zu bewältigen. „Wir versuchen für die Berliner Unternehmen da zu sein und freuen uns, dass wir vielen mit Krediten helfen können“, sagte Allerkamp. „Wenn alle Anträge, die momentan kundenseitig in Bearbeitung sind, bewilligt würden, beliefe sich das Volumen auf mehr als 300 Millionen Euro“, sagte der IBB-Chef. Die eingegangenen Anträge würden aber alle bearbeitet.