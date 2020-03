721 bestätigte Corona-Fälle in Brandenburg: 89 neue Fälle

Potsdam. Die Zahl der nachgewiesenen Coronavirus-Infektionen in Brandenburg hat sich am Samstag weiter erhöht: 721 Fälle waren am Morgen (Stand 08.00 Uhr) gemeldet, wie das Gesundheitsministerium in Potsdam mitteilte. Damit kamen innerhalb von 24 Stunden 89 Infektionen hinzu. 54 Covid-19-Patienten liegen im Krankenhaus, elf von ihnen werden künstlich beatmet. Weiterhin sind drei Todesfälle im Zusammenhang mit der Viruserkrankung gemeldet.

Die meisten Infektionen mit Sars-CoV-2 sind dem Ministerium zufolge im Landkreis Oberhavel registriert, wo 84 Menschen positiv auf den neuartigen Erreger getestet wurden. 79 Fälle verzeichnete die Stadt Potsdam, 71 der Landkreis Märkisch-Oderland, 69 der Landkreis Oder-Spree und 65 der Landkreis Barnim. Mit sechs Fällen meldete die Stadt Frankfurt (Oder) die geringste Anzahl, gefolgt vom Landkreis Uckermark mit acht und dem Landkreis Prignitz mit neun.