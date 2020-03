CDU fordert umfassendes Hilfsprogramm für Berlins Wirtschaft

Berlin. Die CDU in der deutschen Hauptstadt hat angesichts der Coronakrise ein umfassendes Hilfsprogramm für die Berliner Wirtschaft gefordert. Die Pandemie sei „die größte Herausforderung unserer Zeit“, sagte der Berliner Landeschef der Christdemokraten, Kai Wegner, am Freitag der Berliner Morgenpost. „Auf die Gesundheitskrise darf nicht auch noch eine Sozialkrise folgen. Wir müssen mit aller Entschlossenheit handeln und dürfen nicht einen Tag an Zeit vergeuden“, erklärte Wegner.

Bereits beschlossene Soforthilfemaßnahmen reichten nicht aus: „zu wenig, zu langsam, zu umständlich“, so Wegner. Der Senat hatte neben kurzfristigen Krediten auch Zuschüsse für Solo-Selbstständige, Freiberufler und Kleinstunternehmer mit bis zu fünf Beschäftigten auf den Weg gebracht. Die Landeshilfen in Höhe von bis zu 5000 Euro konnten ab Freitagmittag auf der Internetseite der Investitionsbank Berlin (IBB) beantragt werden. Doch zunächst brachen zeitweise die Server zusammen, weil bereits nach kurzer Zeit mehr als 50.000 Betroffene Anträge stellen wollten, später waren zeitweise sogar mehr als 100.000 Interessenten auf der Seite. Unternehmer klagten über sehr lange Wartezeiten. Insgesamt stellt Berlin für die Zuschüsse bis zu 300 Millionen Euro zur Verfügung.

„Berlin muss sich andere Länder wie Bayern zum Vorbild nehmen. Die Berliner Unternehmen brauchen ein umfassendes Rettungsprogramm“, forderte Wegner. In Bayern gibt es 5000 Euro für Betriebe mit bis fünf Mitarbeitern, 7500 Euro für Betriebe mit zehn Mitarbeitern. Die Staffelung geht hoch bis 30.000 Euro für Unternehmen mit bis zu 250 Mitarbeitern. Ähnliche Angebote haben auch andere Landesregierungen wie Baden-Württemberg, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt oder Thüringen kriselnden Unternehmen gemacht. Auch Berlin sollte das wirtschaftliche Fundament schützen und schon jetzt den Grundstein für einen neuen wirtschaftlichen Aufschwung legen, forderte CDU-Chef Wegner.

Nachbesserungen hatte auch die Industrie- und Handelskammer (IHK) bereits gefordert. Unternehmen mit mehr als zehn Mitarbeitern würden derzeit durch das Zuwendungsraster fallen, beklagte IHK-Präsidentin Beatrice Kramm. „Es kann nicht sein, dass in Berlin der klassische Mittelstand, der in der Stadt viele zehntausend Arbeitsplätze sichert, von direkten Zuwendungen ausgeschlossen und von der Politik allein gelassen wird“, so Kramm. Das Land müsse nachbessern. Der Großteil der rund 190.000 Berliner Unternehmen hat nach Angaben der Kammer aber weniger als zehn Beschäftigte. Lediglich etwa 17.500 Firmen haben nach IHK-Angaben mehr als zehn Mitarbeiter.

Wirtschaftssenatorin sieht den Bund in der Pflicht

Der Berliner Senat sieht hingegen vor allem den Bund in der Pflicht, die Förderprogramme auf die Bedürfnisse der Wirtschaft anzupassen. „Wir sind mit eigenen Förderprogrammen in Vorleistung gegangen und werden auch weiter Verantwortung übernehmen. Wir müssen aber auch die Leistbarkeit des Landes Berlin bewahren. Als Land können wir ergänzend unterstützen, der Bund ist weiterhin dringend gefragt, die Hilfen auszuweiten“, teilte eine Sprecherin von Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) auf Anfrage mit. Berlin habe mit dem Zuschuss-Programm bereits die Breite der Unternehmen abgedeckt. Größere Unternehmen könnten über zinsfreie Kredite Hilfe erhalten. In einem zweiten Schritt werde man nun in die Tiefe gehen und schauen, welche Unternehmensformen Unterstützung erhalten haben und wo weiterhin Bedarf bestehe, so die Sprecherin. Dazu sei die Wirtschaftsverwaltung in Gesprächen und Abstimmungen.

In Brandenburg hingegen werden bereits Unternehmen mit bis zu 100 Mitarbeitern mit Zuschüssen unterstützt. Anträge waren seit Mittwoch möglich. Anders als in Berlin konnten Betroffene dort das Antragsformular herunterladen, ausfüllen und dann per E-Mail oder Post an die Investitionsbank Brandenburg (ILB) schicken. Nach Angaben der ILB waren bis Freitagnachmittag bereits 37.000 Anträge eingegangen. „Die ersten Leute haben das Geld bereits auf ihrem Konto“, sagte eine Sprecherin.

