Coronavirus in Berlin: Wie die Polizei die strikten Anweisungen umsetzt

Leere Straßen, geschlossene Geschäfte - die sonst so pulsierende Metropole Berlin ist in der Corona-Krise weitestgehend zum Stillstand gekommen.

So leer ist Berlin in der Corona-Krise

Berlin. Die Beifahrertür ziert ein in die Staubschicht gemaltes Herz. Das ist Programm. Denn die Polizistin und der Polizist, die an diesem Nachmittag mit dem Wagen im Weddinger Humboldthain unterwegs sind, setzen auf Freundlichkeit. Bei dem schönen Wetter sei es ja sehr schade, sagt der Beamte, als er zwei Damen anspricht, die sich auf eine Bank gesetzt haben. Aber das „Verweilen“ in Parks sei wegen de Corona-Krise zurzeit nicht erlaubt. Die Angesprochenen schauen verwundert – dann versprechen sie, gleich weiterzugehen. Eine Beschwerde will eine der Frauen aber doch los werden. „Wegen Corona sind plötzlich alle so freundlich“, sagt sie. Sie selbst stamme aus Niedersachsen. „Aber langsam fehlt mir hier die Berliner Schnauze.“