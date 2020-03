Landtagspräsidentin und Bischof: Unterstützung der Tafeln

Berlin. Die Präsidentin des Brandenburger Landtags und der Bischof der Evangelischen Kirche in Berlin und Brandenburg haben die Bevölkerung gemeinsam zu Spenden an die Tafeln aufgerufen. "Viele Lebensmittel wurden in den letzten Tagen zur häuslichen Versorgung gekauft, vielleicht auch zu viele" erklärte Landtagspräsidentin Ulrike Liedtke (SPD) am Freitag. Bischof Christian Stäblein betonte: "Wir dürfen jetzt nicht die allein lassen, die dringend auf Lebensmittelspenden angewiesen sind." Teilen sei das Gebot der Stunde.

Die Lebensmittel würden in vielen Einrichtungen knapp, da von den Supermärkten aufgrund der derzeit hohen Nachfrage weniger abgegeben werde, heißt es in dem Aufruf. Um den Kontakt zwischen Helfern und Kunden zu reduzieren, sei die Ausgabe vielerorts auf gepackte Tüten umgestellt worden, teilweise gebe es Lieferdienste.