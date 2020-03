Krankenhauskonzern Vivantes-Chefin Andrea Grebe bleibt für die Krise an Bord

Berlin. Eigentlich wollte Andrea Grebe nach sieben Jahren bei Vivantes den Konzern im Sommer verlassen. Im Dezember 2019 war bekannt geworden, dass sie ihren auslaufenden Vertrag nicht verlängern werde. Die Ärztin und studierte Expertin für „Public Health“ war 2013 als Geschäftsführerin für Klinikmanagement gekommen. Ein Jahr später rückte sie nach Affären ihrer Vorgänger an die Spitze des größten kommunalen Krankenhausunternehmens Deutschlands.

Mit ihrer Verlängerung erspart Andrea Grebe Vivantes eine Periode der Führungslosigkeit. Denn der Konzern erlebte einen Exodus von Leitungspersonal. Die Aufsichtsratsvorsitzende Vera Gäde-Butzlaff, einst Chefin der BSR und des Energiekonzerns Gasag, gab ihr Mandat zum Jahreswechsel auf und wurde vorübergehend durch den Finanzsenator ersetzt. Personalchefin Corinna Jendges verließ das Haus nach Differenzen mit dem Betriebsrat, wie es aus dem Unternehmen hieß. Ihr Posten ist noch nicht wieder besetzt.

Und auch die Geschäftsführung für Klinikmanagement wird derzeit interimistisch ausgefüllt. Johannes Danckert nimmt den Job wahr, er ist aber unter anderem bei Vivantes Regionaldirektor Süd-West und Geschäftsführender Direktor des Klinikums Neukölln und Geschäftsführer der Vivantes Rehabilitation GmbH.

Neben persönlichen Gründen gab es auch andere Ursachen für Grebes Entschluss, Vivantes zu verlassen. In den vergangenen Monaten hatte es erhebliche Differenzen gegeben mit Vertretern der rot-rot-grünen Koalition. Die Politik drängte die Managerin zu einer Kurskorrektur. Sie sollte die ausgelagerten Töchtergesellschaften für Therapeuten und Reinigungspersonal wieder in den Konzern eingliedern mit der Folge, dass die Mitarbeiter dort ebenso bezahlt werden müssten wie die Stammbelegschaften. Grebe reagierte abwehrend und musste per Gesellschafteranweisung gezwungen werden, die Wünsche der Eigentümer umzusetzen. Im Beteiligungsausschuss des Abgeordnetenhauses hatte sich Grebe sehr deutliche Kritik anhören müssen. Die Politiker von Rot-Rot-Grün pochten darauf, dass auch die Landesunternehmen ihr Ziel von „guter Arbeit“ auch umsetzen.