Corona-Krise: Ramona Pop kritisiert die Banken

In der Corona-Krise agieren die Banken in der Region nicht so wie es notwendig wäre. Ramona Pop: „Ich erwarte deutlich mehr Engagement“

Berlins Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) hat die Geschäftsbanken in der Region für ihr Agieren in der Coronakrise scharf kritisiert. „Die Banken beteiligen sich nicht so, wie es notwendig wäre“, sagte die Senatorin der Berliner Morgenpost: „Ich erwarte deutlich mehr Engagement.“ Auf den Internetseiten werde meist nur auf die Hilfsangebote der öffentlichen Förderbanken IBB in Berlin, ILB in Brandenburg oder auf die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) des Bundes verwiesen.