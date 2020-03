CDU protestiert gegen Pilotversuche mit neuen Radwegen

Berlin. Die Berliner CDU protestiert gegen die plötzliche Ausweisung breiterer Radwege in Friedrichshain-Kreuzberg. "Pilotversuche in der Coronakrise machen keinen Sinn", erklärte der verkehrspolitische Sprecher der CDU-Fraktion, Oliver Friederici, am Freitag. Er verwies darauf, dass Fahrradfahrer wie alle anderen Berliner wegen der Ausbreitung des Coronavirus eigentlich zu Hause bleiben sollten. Außerdem: "Die Kontaktsperre hat zu einer deutlichen Verkehrsentlastung der Straßen geführt, so dass Radler jetzt mehr als genug Platz hätten, um Ansteckungsgefahren zu vermeiden."

Einmal mehr würden Anwohner und Geschäftsleute vor vollendete Tatsachen gestellt, kritisierte Friederici und sprach von einem "selbstherrlichen Alleingang" von Bezirksbürgermeisterin Monika Herrmann (Grüne). Wir halten eine umfassende Bürgerbeteiligung im Vorfeld von Modellversuchen für zwingend erforderlich." Das Vorgehen Hermanns wird von der Senatsverkehrsverwaltung unterstützt.