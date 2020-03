Wieland findet Brandenburger Weg "bedenkenswert"

Berlin. In der Debatte um ein Notparlament in Coronazeiten hat der Präsident des Berliner Abgeordnetenhauses, Ralf Wieland, auf das Vorgehen in Brandenburg verwiesen. Dort soll festgelegt werden, dass der Landtag notfalls mit einem Viertel seiner Abgeordneten plus einem Parlamentarier weiterarbeiten kann statt bisher mit gut der Hälfte. Allerdings soll das zeitlich begrenzt werden bis Juni.

"Ich halte diese Variante für bedenkenswert", sagte Wieland am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. "Das ist ein Vorschlag, den wir prüfen müssen." Die Frage sei, ob alle Berliner Fraktionen bereit seien, das mitzutragen. Im Unterschied zu anderen Ideen sei mit dieser Variante lediglich eine vergleichsweise kleine Änderung der Landesverfassung verbunden. Der Ältestenrat des Abgeordnetenhauses werde am Montag über das Thema beraten.

Angesichts erster Coronainfektionen von Abgeordneten und der Ausbreitung des Virus will das Landesparlament seine Arbeitsfähigkeit sicherstellen. Beschlussfähig ist es bislang, wenn mehr als die Hälfte der Abgeordneten ihre Stimme abgeben können, also mindestens 81 von 160. Problem: Dies ist im Gegensatz zu vielen anderen Bundesländern wie Brandenburg in der Landesverfassung verankert.

Zuletzt plädierten daher vor allem SPD und CDU für eine Änderung der Verfassung, die ein Notparlament mit nur 27 Abgeordneten möglich machen soll. Vorbild ist dabei Baden-Württemberg, wo es solche Regelungen schon länger gibt. Allerdings ist dieser recht weitgehende Eingriff bei anderen Berliner Fraktionen hochumstritten. Für die Umsetzung der Brandenburger Variante müsste lediglich die Regelung zur Zahl der Abgeordneten aus der Verfassung gestrichen werden. Für eine Verfassungsänderung ist eine Zwei-Drittel-Mehrheit erforderlich.