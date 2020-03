Mann durch Messerstiche schwer verletzt: Festnahme

Berlin. Die Polizei hat in der Nähe von Düsseldorf einen 19-Jährigen festgenommen, der einen 20-Jährigen in Berlin-Steglitz mit mehreren Messerstichen lebensgefährlich verletzt haben soll. Der Tatverdächtige wurde in der Nacht zu Donnerstag gestellt, wie die Polizei mitteilte. Er wird den Angaben nach in Berlin bereits als polizeilicher Intensivtäter geführt.

Bis zu 20 Menschen sollen Anfang Februar in den Streit in der Schloßstraße verwickelt gewesen sein. Das Opfer hatte sich den Angaben nach in einen Bus geflüchtet, wo es von mehreren Verfolgern weiter attackiert wurde. Der lebensgefährlich verletzte Mann hatte sich später selber in einem Krankenhaus gemeldet, wo er notoperiert wurde.