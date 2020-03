Berliner Architekten und Bauingenieure appellieren an Senat

In einem offenen Brief bitten Berliner Kammerpräsidenten um Unterstützung.

Berlin. In einem offenen Brief haben sich die Berliner Architektenkammer und die Baukammer Berlin an Stadtentwicklungssenatorin Katrin Lompscher (Linke) gewandt. In dem am Donnerstag veröffentlichten Schreiben bitten die beiden Kammerpräsidenten die Senatorin, sich dafür einzusetzen, „die bestehenden Strukturen der Bauwirtschaft überlebensfähig zu halten“. Das gelte für Baufirmen und Handwerker gleichermaßen, genauso wie für die Architektur- und Ingenieurbüros.