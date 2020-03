Brandenburg: 548 Coronavirus-Infektionen, 80 neue Fälle

Potsdam. Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Infektionen ist in Brandenburg am Donnerstag (Stand: 8.00 Uhr) auf 548 gestiegen. Wie das Gesundheitsministerium in Potsdam mitteilte, kamen innerhalb von 24 Stunden 80 neue Fälle hinzu. 37 Patienten würden wegen des neuartigen Erregers stationär behandelt, drei von ihnen erhielten eine künstliche Beatmung. Weiterhin ist ein Todesfall im Zusammenhang mit der Viruserkrankung gemeldet.

Die meisten nachweislich mit dem Coronavirus Infizierten sind den Angaben zufolge im Landkreis Märkisch-Oderland gemeldet, wo 62 Fälle bekannt sind. Die Stadt Potsdam verzeichnete 57 positive Tests auf Sars-CoV-2, der Landkreis Barnim 56. Ebenfalls mehr als 50 bestätigte Infektionen gibt demnach außerdem auch in den Landkreisen Oberhavel (53) und Oder-Spree (52).

Am geringsten ist der Landkreis Uckermark betroffen, der laut Ministerium fünf Fälle verzeichnet hat. Ebenfalls im einstelligen Bereich liegen noch Frankfurt (Oder) und der Landkreis Prignitz mit jeweils sechs Infizierten sowie Ostprignitz-Ruppin mit neun.