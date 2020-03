Kein Shutdown beim Kinderschutz

Während viele Bereiche in den Berliner Verwaltungen auf ein Minimum an Mitarbeitern heruntergefahren wurden, warnen Experten davor, die Erreichbarkeit in den Jugendämtern der Bezirke ebenfalls einzuschränken. Auch im Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg arbeiten viele Fachbereiche seit Tagen mit deutlich weniger Personal. Im Jugendamt aber würden weiterhin ausreichend Mitarbeiter bereitstehen, sagt der Bezirksjugendstadtrat von Tempelhof-Schöneberg, Oliver Schworck (SPD). Man müsse weiterhin sensibel bleiben und bestehende Jugendschutzfälle auch in dieser Krisenzeit betreuen. Es sei damit zu rechnen, dass innerfamiliäre Konflikte zunehmen werden.

Bislang sei die Lage noch unauffällig. Von einer Steigerung bei Anrufen im Jugendamt könne nicht die Rede sein. „Die Erziehungs- und Beratungsstellen stehen auf Abruf bereit“, sagt Schworck. Und auch bei den Krisendiensten des Regionalen Sozialdienstes seien stets 16 Sozialarbeiter im Zwei-Schicht-System in Bereitschaft.

Bezirksjugendstadtrat Schworck (SPD): „Wir gehen nicht in den Shutdown“

Dort landen Fälle, bei denen Kinder Gewalt oder Vernachlässigung ausgesetzt sind. Wie viele Mitarbeiter man dauerhaft werde bereithalten können, konnte der Stadtrat nicht sicher sagen, er versprach aber: „Was Kinderschutz und Krisenmanagement angeht, gehen wir nicht in den Shutdown.“ Insgesamt hat das Jugendamt in Tempelhof-Schöneberg derzeit 70 Mitarbeiter.

Gerade jetzt in einer Zeit, in der viele Familien durch die Ausgangsbeschränkungen der Bundesregierung im Zuge des Coronavirus zuhause bleiben müssten, müsse weiter hingeschaut werden, was hinter geschlossenen Türen passiere. Schulen und Kitas, Kinder- und Jugendeinrichtungen sind geschlossen. Orte, an denen Pädagogen eventuell das ein oder andere auffallen würde, wenn etwas in einer Familie nicht stimmt, fallen nun also weg.

Jugendämter in Berlin rechnen mit mehr Familienkonflikten

Holger Hofmann, Geschäftsführer des Deutschen Kinderhilfswerks, sagte den Zeitungen der Funke-Mediengruppe, dass Fälle von psychischer und körperlicher Gewalt gegen Kinder zunehmen werden. Auch weil Kindern aufgrund der Kontaktsperre außer denen zuhause weitere soziale Kontakte fehlten, dürften Jugendämter ihre Erreichbarkeit auf keinen Fall herunterfahren, so Hofmann. Und auch Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) sagte, dass diese Zeit für Familien eine große Belastung darstelle. Sorgen um die eigene Existenz und wenig Ablenkung könne auch in Gewalt gegen Kinder und Jugendliche münden, so Giffey.

Familien, die sowieso vom Jugendamt betreut werden, werden das auch weiterhin, berichtet Stadtrat Schworck weiter. Wenngleich auch persönliche Treffen zurückgefahren werden. Die Jugendamtsmitarbeiter seien bemüht, Kontakte auf telefonischem Weg aufrechtzuerhalten. Kinder, wenn nötig, aus Familien zu holen, bleibe weiterhin möglich. Das ist umso wichtiger, weil man sich auch in den Jugendämtern berlinweit darauf einstelle, dass es zu mehr Konflikten in den Familien kommen werde, sagt Schworck.

Kinderschutzzentrum Berlin unterstützt überforderte Eltern

Beim Kinderschutzzentrum Berlin sei bereits ein Anstieg der telefonischen Anfragen festzustellen, sagt Matthias Gillner, Vorstandsvorsitzender des Vereins. Derzeit seien es vor allem verunsicherte Eltern, die fragen, was sie ihrem Kind noch erlauben dürfen oder die Angst um ihre finanzielle Situation haben. „Ein Lagerkoller tritt erst später ein“, prognostiziert Gillner. Eltern seien nun mehr gefordert: schulische Betreuung, Beschäftigung ermöglichen, eigene Unsicherheiten und die der Kinder in den Griff bekommen.

Das Kinderschutzzentrum Berlin unterstütze Eltern in Situationen, in denen diese überfordert sind, berichtet Matthias Gillner. „Auch wenn Kinder nicht direkt betroffen sind, ist das soziale Umfeld genauso beeinflussend wie dem selbst ausgeliefert zu sein.“ In Fällen von häuslicher Gewalt gegen die Kinder oder auch unter den Eltern könne die Beratungsstelle auch therapeutische Angebote unterbreiten. „Erst wenn unsere Hilfen scheitern, schalten wir das Jugendamt ein“, so Gillner.

Auch Gewalt unter Erwachsenen könnte in Zeiten der häuslichen Isolation verstärkt zum Problem werden. Derzeit verzeichne die Berliner Initiative gegen Gewalt an Frauen (BIG e. V.) noch keinen Anstieg bei den eingehenden Anrufen, sagt Geschäftsführerin Doris Felbinger. Von Gewalt betroffene Frauen mit Partner würden nun aber auch schwieriger Raum und Zeit finden, einen Anruf bei einer Hotline durchzuführen, gibt sie zu bedenken. „Und sie müssen erst mal den neuen Alltag bewältigen.“ Es komme deshalb auf alle an – Nachbarn, Freunde, Verwandte –, wachsam zu bleiben und bei Bedarf Hilfe zu holen.

Ansprechpartner für Kinder, Jugendliche und Eltern sowie Frauen:

Erziehungs- und Familienberatung Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg: Tel. 030 90277 7830, Montag, Dienstag, Mittwoch 9 bis 15 Uhr, Donnerstag 12 bis 18 Uhr, Freitag 9 bis 14 Uhr, www.efb-berlin.de

Krisendienst des Regionalen Sozialdienstes Tempelhof-Schöneberg: Tel. 030 90277 55555, 8 bis 18 Uhr (Rundum die Uhr ist der Zentrale Krisendienst Berlin erreichbar: Tel. 030 61 00 66), www.berliner-notdienst-kinderschutz.de

Kinderschutzzentrum Berlin e. V.: Tel. 030 683 91 10, Montag bis Freitag 9 bis 20 Uhr, www.kinderschutz-zentrum-berlin.de (mit Online-Beratung für Kinder und Jugendliche)

Der Kinderschutzbund Landesverband Berlin: Tel. 030 45 08 12 600, www.kinderschutz-berlin.de

Berliner Initiative gegen Gewalt gegen Frauen (BIG e. V.): Tel. 030 6110 300, täglich 8 bis 23 Uhr, www.big-berlin.info

Hilfetelefon des Bundesministeriums für Familie bei Gewalt gegen Frauen: Tel. 08000 116 016

