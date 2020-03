Kleintranstransporter kommt auf A 12 von Fahrbahn ab

Fürstenwalde/Spree. Der Fahrer eines Kleintransporters mit Anhänger hat am Mittwochnachmittag auf der A 12 die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und ist in einem Graben gelandet. Dabei wurde der 48 Jahre alte Beifahrer leicht verletzt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der 58-jährige Fahrer war zwischen Fürstenwalde-West und Storkow (Oder-Spree) ins Schlingern geraten, woraufhin sich der geladene Schutt über die Fahrbahn verteilte. Der Beifahrer kam in eine Krankenhaus, der rechte Fahrstreifen Richtung Berlin war vorübergehend gesperrt.

( dpa )