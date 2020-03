Soziales Lotto-Stiftung fördert 39 gemeinnützige Projekte in Berlin

Berlin. Die Berliner Lotto-Stiftung hat mehr als 16 Millionen Euro für 39 gemeinnützige Projekte in der Stadt vergeben. Unter anderem wird das Projekt "Auf dem Weg zur "unverpackten" Gesellschaft 2030" der WirBerlin gGmbH mit 100 000 Euro unterstützt, wie die Stiftung am Donnerstag mitteilte. In dem Projekt werden den Angaben nach Strategien zur Vermeidung von Plastik- und Verpackungsmüll entwickelt.

In das Projekt "Social Days für eine bessere Welt" des Vereins Serve the City Berlin fließen demnach 73 000 Euro. Mit der Förderung soll die Anzahl der "Social Days", bei denen Freiwillige sozialen Einrichtungen oder Menschen direkt helfen, von vier auf acht je Monat verdoppelt werden.

Auch die Veranstaltungsreihe "Wie steht es um die Frauen in der Architektur?" des Netzwerks für Architektinnen, Innenarchitektinnen, Ingenieurinnen, Landschaftsarchitektinnen und Stadtplanerinnen wird mit 55 000 Euro gefördert.

Die Lotto-Stiftung Berlin unterstützt soziale, kulturelle und jugendfördernde Projekte. Von jedem in Berlin gespielten Lotto-Euro fließen nach Angaben der Organisation mindestens 20 Cent in die Stiftung.