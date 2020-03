Michael Müller sagt weitere finanzielle Hilfen zu

Berlin. Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD hat den Berlinern für die Umsetzung der Einschränkungen des öffentlichen Lebens gedankt. „Berlin hat viele Krisen erlebt und ihnen stets trotzig widerstanden“, sagte Müller in seiner Regierungserklärung im Berliner Abgeordnetenhaus. „Dieser Geist ist es, den wir jetzt brauchen.“ Berliner hätten in der Vergangenheit häufig gezeigt, was Zusammenhalt bedeute. „Wir erleben eine große Welle der Solidarität, und wir werden sie noch lange in den kommenden Wochen brauchen“, sagte Müller. „Die Stadt zeigt Charakter.“

Müller sagte weitere finanzielle Hilfen zu, sollten die bereit gestellten 600 Millionen Euro des Landes nicht reichen. „Die Menschen erwarten, dass ihnen mindestens so geholfen wird wie den Banken in der Finanzkrise, und sie erwarten das zu Recht“, sagte Müller. Er appellierte an die Bundesregierung, das Kurzarbeitergeld von derzeit 60 bis 67 Prozent des Gehalts auf 80 bis 90 Prozent zu erhöhen, damit Familien nicht in Not geraten.

Müller zeigte sich zuversichtlich, dass Berlin als weltoffene Metropole nach der Krise erhalten bleibt. „Wir werden wieder unser Berlin leben“, sagte Müller.

