Dregger: Schutzausrüstung darf auf keinen Fall knapp werden

Burkard Dregger (CDU) fordert eine schnelle Lösung für den Bedarf an Schutzausstattung in der Coronakrise.

Berlin. CDU-Fraktionschef Burkard Dregger forderte eine schnelle Lösung für den Bedarf an Schutzausstattung in der Coronakrise. Es mache ihm Sorgen, dass die Ausrüstung für die Helfer knapp zu werden drohten, sagte Dregger am Donnerstag am Donnerstag bei der Plenarsitzung. "Das darf auf keinen Fall passieren", mahnte er. "Da darf man die Verantwortung nicht auf andere schieben."

Dregger forderte vom Senat, sich auf den Kampf gegen die Coronakrise zu konzentrieren und die Finanzmittel des Landes nicht mehr für völlig überteuerte Immobilienkäufe zu verwenden. Es gehe jetzt darum, die Infektionsgefahr zu bekämpfen und wirtschaftliche Existenzen zu retten. Dafür müssten die finanziellen Ressourcen jetzt eingesetzt werden, so der CDU-Fraktionschef in seiner Antwort auf die Regierungserklärung des Regierenden Bürgermeisters Michael Müller (SPD). Dregger warf dem Senat vor, dessen Entscheidungen seien spät gekommen.

Dregger forderte unter anderem beschleunigt Schutzausstattung zu beschaffen, die Kapazitäten für Coronatests auszubauen und Einreisende an den Berliner Flughäfen zu untersuchen. Dregger sagte außerdem, es solle kein Personal für das geplante Reservekrankenhaus abgezogen werden. Es gebe 2500 Ärzte und Pfleger in Berlin, die auf die Anerkennung ihrer ausländischen Berufsabschlüsse warteten. Es sei nicht zu verantworten, sie in der Coronakrise nicht einzusetzen.