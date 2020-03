Polizei: 582 Verstöße gegen Corona-Gesetze seit 14. März

Berlin. Seit dem 14. März hat die Berliner Polizei 582 Verstöße gegen die Coronaschutz-Gesetze festgestellt. Mehr als 1700 Geschäfte, Kneipen, Restaurants, Imbisse und Bäckereien seien überprüft und 774 davon geschlossen worden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Außerdem gab es auch 255 Überprüfungen im Freien, also von Menschen, die sich nicht alle an die Abstandsgebote hielten.

Am Mittwoch war die Polizei wegen des Sonnenscheins besonders in Parks unterwegs. "Polizeikräfte sprachen Personen, die sich nicht an die Vorgaben hielten, gezielt an und sensibilisierten sie bezüglich der Einhaltung der Abstandsregeln." Tagsüber gab es zudem 20 Anzeigen gegen Imbisse und Lokale, nachts weitere 19 Strafanzeigen sowie 44 Ordnungswidrigkeitsanzeigen.