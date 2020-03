Schüle: Hochschulen sollen bei Studierenden flexibel sein

Potsdam. In der Corona-Krise sollen Studierende in Brandenburg, die vor ihrem Abschluss stehen, Prüfungen an ihren Hochschulen online abhalten können. So sollen die Auswirkungen der Beschränkungen wegen der Pandemie minimiert werden, sagte Wissenschaftsministerin Manja Schüle (SPD) am Mittwoch in einer Telefonkonferenz des Wissenschaftsausschusses. Es gelte für die Hochschulen die Maßgabe, bei den Prüfungsabnahmen so flexibel wie möglich zu sein und gleichzeitig so rechtssicher wie nötig. Mit den Einrichtungen sei zudem vereinbart worden, dass die Abgabefrist von Bachelor- und Masterarbeiten um zwei Monate verlängert werde.

Zudem wird nach Worten der Ministerin für Brandenburg das Sommersemester nicht abgesagt und stattdessen als "Flexi-Semester" weitergeführt. Das habe sie gemeinsam mit den Hochschulen verabredet, betonte Schüle. Das bedeute etwa, dass alles, was man online abwickeln könne, auch durchgeführt werde - von der Lehre bis hin zu Prüfungsformaten. "Wir flexibilisieren den kompletten Studienalltag innerhalb eines Semesters."

Die Ministerin wies zudem darauf hin, dass zur Unterstützung für Kultureinrichtungen und freie Kulturschaffende das Land ein Soforthilfeprogramm in Höhe von 7,5 Millionen Euro für kleine und mittlere Unternehmen und Selbstständige aufgelegt hat, das sich explizit auch an kleine Kultureinrichtungen und freie Kulturschaffende richte. Seit diesem Mittwoch können bei der Investitionsbank des Landes (ILB) Zuschüsse zwischen 9000 Euro (bei bis zu 5 Erwerbstätigen) und 60 000 Euro (bei bis zu 100 Erwerbstätigen) beantragt werden.