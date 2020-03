Polizisten mit Messer bedroht: Festnahme

Berlin. Bei einer Kontrolle einer Wohnung in Berlin-Lichtenberg hat ein 36-Jähriger Polizisten mit einem Messer bedroht. Zuvor soll der Mann am Dienstagabend in der Siegfriedstraße mehrmals den Hitlergruß gezeigt haben, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Dabei sei er von einem Beamten außer Dienst beobachtet worden, der dann Unterstützung anforderte. Der 36-Jährige war in der Zwischenzeit in eine Wohnung gegangen. Als er der Polizei die Tür öffnete, habe er ein Messer in der Hand gehalten und damit die Beamten bedroht. Ein Polizist habe seine Dienstwaffe gezogen und den Angreifer aufgefordert, das Messer fallen zu lassen.

Der 36-Jährige ließ das Messer los und flüchtete laut Mitteilung ins Badezimmer. Dort sei er festgenommen werden. Bei seiner Durchsuchung wurde ein zweites Messer griffbereit in seiner Jacke entdeckt. Der Festgenommene wurde zunächst in den Gewahrsam gebracht. Seine Personalien wurden festgestellt, es wurde Blut entnommen.