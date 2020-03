Ex-Bundesliga-Stürmer Fenin hilft Senioren beim Einkaufen

Der Ex-Frankfurter Martin Fenin hat sich beim Roten Kreuz in Prag als freiwilliger Helfer gemeldet.

Prag. Der tschechische Ex-Bundesliga-Spieler Martin Fenin hat sich in der Coronavirus-Krise beim Roten Kreuz in Prag als freiwilliger Helfer gemeldet. Er habe sich bereiterklärt, für Senioren den Einkauf zu erledigen oder Medikamente auszuliefern, sagte der frühere Stürmer der Onlineausgabe der Zeitung "MF Dnes" (Mittwoch). Fenin war von 2008 bis 2011 bei Eintracht Frankfurt und von 2011 bis 2013 bei Energie Cottbus. "Meine Mutter ist Ärztin, meine Freundin Polizistin, also wollte ich auch helfen", sagte der 32-Jährige. Tschechien verzeichnete bis Mittwoch 1497 bestätigte Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus und vier Todesfälle.