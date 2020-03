Fußball Kapitän Trimmel kündigt Gehaltsverzicht der Union-Profis an

Berlin. Die Fußballer des 1. FC Union Berlin wollen wie Profis anderer Bundesligisten auf Gehalt verzichten, damit der Verein die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie besser bewältigen kann. "Der Mannschaftsrat hatte vom ersten Tag an eine sehr gute Kommunikation mit dem Verein. Jeder ist bereit, dem Verein zu helfen. Anders geht es nicht", sagte Kapitän Christopher Trimmel am Mittwoch im Rahmen einer Skype-Videokonferenz mit Medienvertretern.

Der Verteidiger, der sich derzeit individuell in Berlin mit Joggen und Krafttraining fit hält, will wie seine Mitspieler den Angestellten im Club helfen. Betriebsbedingte Kündigungen möchte der Verein vermeiden. Auf Kurzarbeit müssen sich aber Teile der 200 Mitarbeiter einstellen. "Ich kann nur so viel sagen und damit die Leute beruhigen, dass auch wir als Mannschaft die Solidarität hoch halten werden", sagte Trimmel.

Bereits in der vergangenen Woche hatte Union-Torwart Rafal Gikiewicz via Twitter angekündigt, zu Gunsten des Vereins auf Teile seiner Einnahmen verzichten zu wollen. Die Profis von Ligakonkurrent Borussia Mönchengladbach hatten zuletzt den Anfang gemacht und wie Trainer sowie führende Angestellte des Clubs diesen Schritt avisiert.