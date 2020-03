Polizei stoppt Raserin: Über 80 km/h zu schnell

Berlin. Eine 25 Jahre alte Autofahrerin ist auf der Stadtautobahn in Höhe der AVUS-Tribünen mehr als doppelt so schnell wie die erlaubten 80 Kilometer pro Stunde gefahren. Zudem soll sie sich mehrfach der Kontrolle, unter anderem durch Rückwärtsfahren auf der Autobahn, entzogen haben, wie die Polizei am Mittwoch weiter mitteilte. Der Beifahrer in dem geliehenen Porsche soll nur einen Schlafanzug und Bademantel getragen haben. Die Raserin muss mit drei Monaten Fahrverbot, zwei Punkten in Flensburg und mindestens 680 Euro Bußgeld rechnen.

( dpa )