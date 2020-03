Deutsche Wohnen legt millionenschweren Hilfsfonds auf

Corona-Krise in Berlin

Berlin. Die Deutsche Wohnen, Berlins größtes privates Immobilienunternehmen mit rund 100.000 Wohnungen in der Hauptstadt, richtet einen 30 Millionen Euro umfassenden Hilfsfonds ein, um in der Corona-Krise zu unterstützen. Das teilte das börsennotierte Unternehmen am Mittwoch anlässlich der Präsentation der Geschäftszahlen für das Jahr 2019 mit.