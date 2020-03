Sonnig und trocken: Waldbrandgefahr in Berlin steigt

Potsdam/Berlin. Viel Sonne, wenig Niederschlag: Das lässt die Waldbrandgefahr in Berlin steigen. Der März sei zu trocken, teilte die Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz am Donnerstag mit. Sie wies darauf hin, dass Spaziergänger auf den Wegen bleiben sollen und Hunde an der Leine geführt werden müssen. Des Weiteren erinnerte sie an das Rauch- und Grillverbot im Wald und in dessen Nähe. Den Angaben nach können auch achtlos weggeworfene Zigarettenkippen schnell ein Feuer entfachen.

Auch am Freitag wird es neben einigen Wolkenfeldern viel Sonnenschein geben und trocken bleiben, berichtet der Deutsche Wetterdienst (DWD). Erwartet werden Temperaturen zwischen 13 bis 15 Grad im Berliner Raum bei vorwiegend schwachem Nordostwind.

Am Sonnabend wird es heiter, teils auch wolkig und trocken. Die Temperatur kann bis auf 16 Grad steigen.

Am Sonntag dann wird es deutlich kühler bei Höchstwerten zwischen 5 und 8 Grad. Von Nord nach Süd durchziehende Bewölkung kann gelegentlichen Schneeregen oder Regen bringen, so die Wetterexperten.

Trockenheit lässt Waldbrandgefahr steigen - erste Feuer in Brandenburg

In Brandenburg hatte das Umweltministerum bereits am Mittwoch in allen 14 Landkreisen die zweithöchste Waldbrandgefahrenstufe vier ausgerufen.

In einem Waldstück zwischen Brandenburg an der Havel und Fohrde (Landkreis Potsdam-Mittelmark) musste die Feuerwehr am Dienstagabend einen Brand löschen. Das Feuer hatte etwa 1000 Quadratmeter Waldboden erfasst, wie ein Sprecher der Regionalleitstelle Brandenburg am Mittwoch sagte. Demnach konnten die Flammen aber zügig gelöscht und eine Ausbreitung des Feuers verhindert werden. Die Brandursache war zunächst noch unklar.

Wie die Polizei Brandenburg am Mittwoch über Twitter mitteilte, hatten Unbekannte am Dienstag 60 Quadratmeter Wald und Wiese mit einem Lagerfeuer in Flammen gesetzt. Die Feuerwehr löschte. "Mal abgesehen davon, sind gemeinsame Abende am Lagerfeuer aktuell absolut nicht angebracht", twitterte die Polizei.

Am Donnerstag vergangener Woche hatte es den ersten Waldbrand in diesem Jahr gegeben: 300 Quadratmeter brannten in einem Waldstück im Landkreis Oberspreewald-Lausitz in der Nähe vom Lausitzring. Daneben hatte es bereits mehrere kleinere Vegetationsbrände gegeben.

Regen-Defizit der Vorjahre macht sich bemerkbar

„Trockenes Laub, verdorrtes Gras des letzten Jahres und die Sonnenstrahlen reichen aus, dass der Oberboden sehr schnell abtrocknet. Dazu kommt ein schneller Wind und wenig Niederschlag, da ist Vorsicht geboten“, sagte der Waldbrandschutzbeauftragte des Landes, Raimund Engel. Schon eine weggeworfene Zigarette am Straßenrand könne einen Brand verursachen.

„Wir bräuchten jetzt frisches Grün“, sagte Engel. Auf Abhilfe hoffe er im April. „Wenn die Birke grün wird im April, dann gibt es einen Reduktionsfaktor.“ Die Brandlast sei dann nicht mehr so zündbereit.

Aber daneben sei Niederschlag dringend nötig. Der Januar sei mit 30 bis 50 Prozent des durchschnittlichen Niederschlages sehr trocken gewesen. „Der Februar hat einiges aufgeholt. Da gab es rund 200 bis 250 Prozent mehr Niederschlag als üblich“, sagte Engel. Aber das Defizit aus den letzten Jahren sei noch immer da. „Ich kann nur hoffen, dass Regen kommt.“

Auch interessant: Hitzesommer: Starke Schäden in Berlins Wäldern

Waldbrandzentrale geht in Betrieb

2019 brannte es 417 Mal in Brandenburg. Mehr als 13 000 Hektar Fläche standen in Flammen. Hinzu kommen noch Brände auf Truppenübungsplätzen des Bundes wie beispielsweise Lehnin und die Döberitzer Heide. Das seien aber höchstens noch einmal 10 Hektar, schätzte Engel. 2018 hatte es 512 Mal auf insgesamt 1674 Hektar gebrannt.

Am Montag ging nach Angaben des Umweltministeriums die Waldbrandzentrale Süd des Landesbetriebs Forst in Betrieb. Die Zentrale in Wünsdorf ist eine von zwei zentralen Standorten, an denen Mitarbeiter des Forsts die 106 Sensoren für Rauchentwicklung in den Wäldern überwachen.

