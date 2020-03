Berlin. Im Kampf gegen Kontakt-Verstöße in der Corona-Krise hat die Berliner Polizei einen Hubschrauber eingesetzt. Am frühen Dienstagabend überflogen Polizisten den Gleisdreieck-Park, die Hasenheide in Neukölln und den Volkspark Friedrichshain. Mehrere Hinweise zu vollen Parks seien eingegangen, schrieb die Polizei auf Twitter. Auch Polizeistreifen zu Fuß hätten sich in den Parks sowie am Alexanderplatz umgesehen. Das Ergebnis: "Viele Menschen mit Abstand, nur wenige ohne."

( dpa )