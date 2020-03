Corona: Ministerin wirbt für Augenmaß bei Beschränkungen

Potsdam. Brandenburgs Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) hat angesichts der großen Einschränkungen im öffentlichen Leben wegen des Coronavirus Augenmaß gefordert. "Wir haben jetzt sehr drastische Maßnahmen an den Start gebracht", sagte Nonnemacher der Deutschen Presse-Agentur in Potsdam. "In einer Demokratie und in einem Rechtsstaat noch weiter zu gehen, fände ich schon schwierig." Maßnahmen dieser Intensität könnten nicht über Wochen und Monate durchgehalten werden. Die Ministerin wirbt für möglichst einheitliche Beschränkungen, zeigt aber auch Verständnis für weitergehende Regelungen wie in Bayern.

( dpa )