Mitte errichtet Lagezentrum im Rathaus Wedding

Berlin. Es ist dieses eine Wort, das durch den Raum geistert: „abtelefonieren“. Geschrieben auf einem blauen Kartonschnipsel, der an einer Briefablage klebt. In dem Fach stapeln sich die Blätter. An provisorischen Schreibtischen, die an Wahlkabinen erinnern, sitzen Mitarbeiter des Bezirksamts Mitte. Sie telefonieren. Ihr gemeinsames Ziel: finden und isolieren von Infizierten und Kontaktpersonen im Bezirk Mitte.

Seit vergangenem Freitag arbeiten Amtsärzte neben Kollegen aus anderen Fachbereichen im Walther-Rathenau-Saal im Rathaus Wedding. Normalerweise wird der große Raum für Veranstaltungen oder eben für die Wahlen genutzt. Während der Corona-Krise ist das anders. Derzeit versuchen die Mitarbeiter von hier aus gemeinsam das Virus weitgehend einzudämmen. Sie bestellen Schutzausrüstungen. Sie telefonieren möglichen Kontaktpersonen von Infizierten hinterher und nehmen Anrufe von besorgten Bürgern entgegen. Rund 200 Menschen in Mitte derzeit unter Quarantäne Rund 200 Menschen sind Amtsarzt Lukas Murajda zufolge in Mitte derzeit unter Quarantäne, darunter auch prominente Beispiele wie Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Bezirksbürgermeister Stephan von Dassel (Grüne). „Detektivarbeit“ nennt Murajda das, was im Rathaus Wedding passiert. Er kann sich noch genau an die ersten Infizierten im Bezirk erinnern. „Beim ersten Fall hatten wir rund 300 Kontaktpersonen, beim Zweiten waren es drei“, sagt er. Anhand von bestimmten Fragen versuchen die Mitarbeiter einzuordnen, wer getestet wird und wer nicht. „Wir können das nicht mit einer Pipette messen“, sagt Murajda. Deshalb gebe es einen Fragenkatalog. Für das Gesundheitsamt sei es auch nicht wichtig, dass jeder getestet werde, sondern nur mögliche Kontaktpersonen von Infizierten. „Wenn wir die finden und isolieren, können wir vor allem die älteren Menschen retten“, sagt der Amtsarzt. Im Nebenraum des Walther-Rathenau-Saals ist eine Tafel aufgebaut. Mit Klebeband sind daran Handschuhe, eine Atemschutzmaske und Überzieher für die Schuhe festgemacht – diese Utensilien und mehr sind in den kleinen, weißen Kartons auf dem Tisch daneben verpackt. Die weißen Kartons sind für den Vormittag, für später am Abend sind sie in schwarzen Sporttaschen verstaut. Bis zu sechs Amtsärzte sind zeitgleich im Bezirk unterwegs und nehmen Abstriche der ermittelten Personen. Bevor sie die Einsatzzentrale im Rathaus Wedding verlassen, nehmen sie die Kartons mit- und tragen sie bis vor die Haustür. Bis zu 50 Abstriche könnten sie am Tag nehmen Murajdas Stellvertreterin Sandra Kochs sagt: „Wir ziehen uns erst vor der Wohnungstür um. Dann nehmen wir den Abstrich und gehen wieder.“ Ein Akt von wenigen Minuten. Bis zu 50 Abstriche könnten sie am Tag nehmen. Allerdings könne man die Kapazität noch hochfahren. Zwar seien die Telefone noch immer überlastet und die Amtsärzte im Dauereinsatz, doch bislang sei man noch fähig das Virus einzudämmen. Nur ein Prozent der Getesteten, müssten laut Murajda im Krankenhaus behandelt werden. Wenn das so bliebe, könne man die Kurve weiterhin flach halten.